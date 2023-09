Xpeng X9 laat de jaren 90 herleven

Is de MPV dood? Nee hoor, hij lijkt zelfs klaar voor een ware comeback. Als het aan de Chinezen ligt wel, in elk geval. De Xpeng X9 krijgen we nu voor het eerst in zijn geheel te zien en die roept wat associaties op met vervlogen tijden.

Ooit waren MPV's niet weg te denken uit het straatbeeld, maar hier in Nederland zijn ze grotendeels weggedrukt door SUV's. Elders op de wereld is de MPV echter nog altijd springlevend, denk daarbij bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten, maar ook zeker in veel Aziatische landen. Niet gek dus dat er vanuit die hoek nog regelmatig een MPV op autoland afgevuurd wordt. Denk daarbij aan auto's als de Toyota Alphard, Lexus LM, en uit Chinese hoek de Zeekr 009, de waarschijnlijk daarop gebaseerde Volvo EM90 en de (BYD) Denza D9. Ook Xpeng doet een duit in het zakje en wel met de X9. Die krijgen we nu voor het eerst in volle glorie te zien.

Ondanks zijn bijzondere stickerjasje is al goed te zien dat de Xpeng X9 een opvallende en forse MPV is. Eentje die qua lijnenspel enigszins doet denken aan vervlogen tijden hier in Europa. We zien namelijk langs de flanken en het dak scherpe lijnen en strakke vouwen die wellicht wat vage herinneringen aan de hoekige in Europa geleverde MPV's van de jaren 80 en begin jaren 90. Ook de enorme vrij schuine voorruit en stompe neus passen prima in dat plaatje, net als het feit dat Xpeng de X9 heeft gefotografeerd op een grasveld. De invulling van het front doet overigens iets meer denken aan een MPV van korter geleden, namelijk de Citroën C4 Picasso.

Los van waar hij wel of niet op lijkt - dat mag je verder zelf bepalen - is de Xpeng X9 natuurlijk in vrijwel niets vergelijkbaar met 'onze' MPV's van weleer. Het belangrijkste verschil is dat de Xpeng X9 volledig elektrisch is. Over de aandrijflijn laat Xpeng zich nog niet uit. Naar verluidt wordt de Xpeng X9 nog dit jaar volledig onthuld. Over een eventuele oversteek naar Europa is nog niets bekend, maar kijk er niet gek van op als Xpeng het ook met de X9 gaat proberen.