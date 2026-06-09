Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Xpeng P7+
 
Nieuws

Xpeng wil vierde model in Europa produceren

Nummer vier!

Lars Krijgsman
0

De Chinese autobouwer Xpeng schroeft in Europa al een handjevol modellen in elkaar. Dat smaakt naar meer. Xpeng gaat een vierde model in Europa laten assembleren.

Lang niet elke Xpeng die je op de weg ziet, komt volledig uit China. Sinds 2025 worden de voor Europese markt bestemde exemplaren van de Xpeng G6 en G9 bij Magna Steyr in Oostenrijk geassembleerd. Sinds 2026 loopt ook de P7+ er van de band. Dat smaakt zowel Xpeng als Magna Steyr naar meer.

Brian Gu, vicevoorzitter en president van Xpeng, schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat de samenwerking met Magna Steyr uitgebreid wordt met een vierde model. Het is nog niet bekend om welk model van Xpeng het gaat. De G6, G9 en P7+ zijn momenteel de enige modellen die Xpeng in Nederland levert. In onder meer Duitsland staat ook MPV X9 op het Xpeng-menu. Andere Xpengs die elders wel, maar in Nederland nog niet geleverd worden zijn de reguliere nieuwe P7, de G7 en de kersverse GX. Ook is het mogelijk dat Xpeng een van de modellen van zijn Mona-modellijn aan het productieportfolio van Magna Steyr toevoegt.

Plaats een reactie
Xpeng Elektrische Auto
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Xpeng G6 AWD Performance Panorama dak, Premium interieur, Mjaar 2024

Xpeng G6

AWD Performance Panorama dak, Premium interieur, Mjaar 2024

  • 2026
  • 59 km
  • Elektrisch
  • 470kW/639pk

Automatisch

Online sinds vandaag
ECAR
€ 44.950
Xpeng G6 RWD 66kWh Apple Carplay | WLTP 425

Xpeng G6

RWD 66kWh Apple Carplay | WLTP 425

  • 2026
  • 1.100 km
  • Elektrisch
  • 230kW/313pk

Automatisch

Online sinds 2 dagen
XPENG center Amsterdam
€ 42.250
Xpeng G9 AWD Performance 94.6 kWh Binnenkomst december'26| Demonstratie auto

Xpeng G9

AWD Performance 94.6 kWh Binnenkomst december'26| Demonstratie auto

  • 2026
  • 19.000 km
  • Elektrisch
  • 423kW/575pk

Automatisch

Online sinds 2 dagen
XPENG center Utrecht
€ 72.250
Xpeng G9 AWD Performance 94.6 kWh / Black Edition / 21" LM velgen

Xpeng G9

AWD Performance 94.6 kWh / Black Edition / 21" LM velgen

  • 2025
  • 12.290 km
  • Elektrisch

Automatisch

Online sinds 5 dagen
Pordon
€ 74.350
Xpeng G9 RWD 78 kWh 460km WLTP| Carplay| Xpilot| Trekhaak

Xpeng G9

RWD 78 kWh 460km WLTP| Carplay| Xpilot| Trekhaak

  • 2024
  • 40.949 km
  • Elektrisch
  • 230kW/313pk

Automatisch

Online sinds 6 dagen
XPENG center Utrecht
€ 49.950
Xpeng G6 RWD 66kWh| Binnenkomst eind Juni '26| DEMO Auto |

Xpeng G6

RWD 66kWh| Binnenkomst eind Juni '26| DEMO Auto |

  • 2025
  • 15.741 km
  • Elektrisch
  • 210kW/286pk

Automatisch

Online sinds 6 dagen
XPENG center Utrecht
€ 39.990

Lees ook

Achtergrond
BYD Sealion vs Nio EL6 Chinese EV's

Waarom Chinese automerken massaal naar Europa komen

Nieuws
Xpeng G9L

Xpeng G9L: voor als bijna 5 meter lange Xpeng G9 je te klein is

Vergelijkende test
MG S6 Xpeng G6 dubbeltest Chinese merken

De Xpeng G6 leert van de MG S6 dat vooruitstrevend niet altijd beter is

Nieuws
Xpeng eVTOL Land Aircraft carrier

Massaproductie vliegende auto's niet ver weg meer, zegt Xpeng

Praktijkervaring
XPeng G6 Performance

Praktijkervaring Xpeng G6: reviewers roemen ruimte, ergonomie en ruitenwissers laten te wensen over

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.