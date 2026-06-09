De Chinese autobouwer Xpeng schroeft in Europa al een handjevol modellen in elkaar. Dat smaakt naar meer. Xpeng gaat een vierde model in Europa laten assembleren.

Lang niet elke Xpeng die je op de weg ziet, komt volledig uit China. Sinds 2025 worden de voor Europese markt bestemde exemplaren van de Xpeng G6 en G9 bij Magna Steyr in Oostenrijk geassembleerd. Sinds 2026 loopt ook de P7+ er van de band. Dat smaakt zowel Xpeng als Magna Steyr naar meer.

Brian Gu, vicevoorzitter en president van Xpeng, schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat de samenwerking met Magna Steyr uitgebreid wordt met een vierde model. Het is nog niet bekend om welk model van Xpeng het gaat. De G6, G9 en P7+ zijn momenteel de enige modellen die Xpeng in Nederland levert. In onder meer Duitsland staat ook MPV X9 op het Xpeng-menu. Andere Xpengs die elders wel, maar in Nederland nog niet geleverd worden zijn de reguliere nieuwe P7, de G7 en de kersverse GX. Ook is het mogelijk dat Xpeng een van de modellen van zijn Mona-modellijn aan het productieportfolio van Magna Steyr toevoegt.