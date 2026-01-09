De Xpeng P7 is in Nederland niet meer leverbaar. Er komt een volledig nieuwe, al moet je daar nog even op wachten. Wat er wél al is: de Xpeng P7+. Ook die is voor de Nederlandse markt fonkelnieuw en komt al heel snel onze kant op. AutoWeek kan je er alles over vertellen, waaronder zijn prijs. En die is scherp.

Highlights Xpeng P7+

Ruim 5 meter lange elektrische liftback

Achter- of vierwielaandrijving

Compleet afgeladen en scherp geprijsd

Al in april in Nederland

De Xpeng P7 die in 2019 in thuisland China op de markt kwam, werd pas begin 2023 in Nederland voorgesteld. Die elektrische sedan is in ons land niet meer leverbaar en loopt in China als P7i op zijn laatste benen. Zijn opvolger is er zelfs al te koop en die nieuwe Xpeng P7 komt op termijn ook onze kant op. De Xpeng P7+ die in dit artikel de hoofdrol speelt, is een ander model. Deze auto komt in Nederland voor het eerst op de markt. En snel ook.

De Xpeng P7+ is in China in de markt gezet als het iets langere, maar juist goedkopere alternatief voor de nieuwe P7. Die Xpeng P7+ is in zijn thuisland al een jaartje te koop en werd onlangs zowel optisch als technisch opgefrist. Het vernieuwde model herken je aan zijn nieuwe bumpers, maar bovenal aan zijn grondig vernieuwde achterzijde. De komst van de vernieuwde Xpeng P7+ viel in China samen met de introductie van een elektrisch aangedreven variant met benzinemotor die als range-extender fungeert. Die komt niet naar Nederland, de conventionele volledig elektrische versies wel.

Twee afgeladen versies

De P7+ is een vijfdeurs liftback en heeft frameloze portieren. Hij is 5,06 meter lang en heeft een wielbasis van exact drie meter. Hij komt in twee versies naar Nederland. Voor €48.990 drukt Xpeng je in Nederland de sleutels in handen van de Xpeng P7+ RWD Long Range. Die heeft een 313 pk en 450 Nm sterke elektromotor op de achteras en heeft een 74,9 kWh LFP-accu in zijn bodem. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 530 kilometer. Snelladen kan met een meer dan riante 446 kW. Vanuit stilstand bereik je er in 6,2 seconden een snelheid van 100 km/h mee.

Hoger op de ladder staat de Xpeng P7+ AWD Performance. Die vierwielaangedreven variant heeft ook een 313 pk sterke elektromotor op de achteras, maar beschikt ook over een 190 pk sterk exemplaar dat zich bezighoudt met de voorwielen. Het systeemvermogen: 503 pk. Ook deze Performance-versie heeft een 74,9 kWh accu en kan met 446 kW snelladen. Natuurlijk is -ie een stuk rapper. Zo stampt deze topversie vanuit stilstand in 4,3 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid van beide varianten is vastgesteld op 200 km/h. De vanafprijs van deze versie is nog niet bekend.

Beide varianten zitten heel goed in hun spullen. Van uitgebreid verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen met massagefunctie tot verwarmbare, ventileerbare zitplekken achterin met massagefunctie; het zit er allemaal op of aan. Evenals sfeerverlichting met 256 kleuren, 20 luidsprekers, met nappaleder bekleed meubilair, 20-inch wielen en een 8-inch scherm voor de achterpassagiers. Verschillen in uitrusting tussen de twee varianten zijn er niet.

Interieur

Wat rekenkracht betreft komt de Xpeng P7+ ook niets tekort. De P7+ heeft - hou je vast - "gepatenteerde Turing AI-chiparchitectuur met tot 750 tera operations per second (TOPS) aan AI-rekenkracht". Dat zegt ons niet bijster veel, maar het is wel ruim twee keer zoveel als de Xpeng P7+ van voor de facelift. Meer tech: de Xpeng heeft een 15,6-inch groot multimediascherm, een 8,8 inch digitaal instrumentarium en een groot head-up display. De bagageruimte is 573 liter groot. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.931 liter verstouwen.

In april in Nederland

De Xpeng P7+ is per direct te bestellen. De eerste exemplaren komen al in april onze kant op. De Xpeng P7 (zonder plusje erachter) staat voor eind dit jaar gepland.