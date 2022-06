XPeng P5 voorlopig niet naar Nederlandse markt

Het rommelt op de Europese afdeling van de Chinese EV-fabrikant XPeng. Het merk laat namelijk weten dat de P5 voorlopig niet meer te reserveren of te leveren is in Europa. Het is nog niet bekend wanneer de P5 wél leverbaar wordt op ons continent.

XPeng lijkt problemen te ervaren met het produceren van auto's voor de export, blijkt uit een verklaring van een woordvoerder van het merk tegenover de website Electrek. De oorzaak ligt - in deze tijd niet geheel verrassend - bij problemen in de toeleveringsketen. Daardoor is de leveringstermijn voor de P5 in Europa 'onzeker' geworden. Daarom is het tot nader order niet langer mogelijk om de P5, die naar verwachting circa €48.000 zou gaan kosten, te reserveren in Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. XPeng wil zo nieuwe klanten 'behoeden voor onzekerheid'. In China zegt XPeng wel te kunnen voldoen aan de vraag. Wanneer de P5 wél naar Europa komt, is niet duidelijk. AutoWeek heeft XPeng schriftelijk en telefonisch gevraagd om een reactie.

Europese klanten die al wel een P5 gereserveerd hadden, worden volgens het merk actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ondertussen aangemoedigd om in te tekenen voor de grotere P7. Dat model komt volgens XPeng in het tweede kwartaal van 2023 naar Europa. Het is niet ondenkbaar dat de P5 rond die tijd, of pas later, op de Nederlandse markt wordt gebracht. Naast de P5 en P7 heeft XPeng ook de elektrische SUV G9 nog op de planning staan voor de Europese markt, maar XPeng communiceerde nog geen datum voor de marktintroductie van dat model. In Noorwegen verkoopt XPeng momenteel de G3, maar die komt vooralsnog niet naar ons land.