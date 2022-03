De Nederlandse automarkt is nu officieel een nieuw merk rijker. Het Chinese Xpeng slaat zijn vleugels uit naar Nederland en brengt dit jaar de P5 op de markt, een elektrische sedan met een actieradius van 465 kilometer. De Xpeng P5 is per direct online te reserveren.

Xpeng is een van de vele Chinese fabrikanten die de Europese automarkt in vizier heeft. Het merk heeft zich nu officieel in Nederland gevestigd door in de Westfield Mall in Leidschendam zijn eerste Experience Store te openen. Aanvankelijk leek het erop dat de P7 de eerste auto zou zijn die Xpeng naar Nederland zou halen, maar dat blijkt niet het geval. De Xpeng P5 gaat namelijk de boeken in als de eerste auto van het merk dat in Nederland verkocht gaat worden.

De Xpeng P5 is een 4,81 meter lange elektrische sedan met een wielbasis van 2,77 meter. Bepaald geen kleine jongen dus. In de bagageruimte kun je dan ook 520 liter aan spul kwijt. Wat formaat betreft valt de Xpeng P5 precies tussen de Tesla Model 3 en Model S in. De Model 3 is namelijk zo'n 12 centimeter korter, de Model S pak 'm beet 17 centimeter langer. De later naar Nederland te halen Xpeng P7 is met 4,88 meter weer een slagje groter, maar over die auto geeft Xpeng later meer vrij. Terug naar de P5, die is namelijk al interessant genoeg. Tussen de voor- en achteras van de Xpeng P5 ligt een accupakket met een capaciteit van 66 kWh. Daar perst de Xpeng P5 een via de WLTP-cyclus vastgestelde actieradius van 465 kilometer uit. Uitgebreide technische specificaties houdt Xpeng nog even onder de pet.

Meerdere versies

Kijken we naar de internationale specificaties van de Xpeng P5, dan vinden we zowel een voorwielaangedreven versie met een enkele elektromotor en een vierwielaandrijver met - je voelt 'm aankomen - twee elektromotoren. Die voorwielaangedreven variant is 210 pk en 310 Nm sterk en helpt de P5 in 7,5 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Xpeng maakt al melding van een variant met 80 kWh accu die volgens de minder nauwkeurige NEDC-cyclus zo'n 600 kilometer ver komen op een acculading. Daarnaast spreekt het bedrijf van een variant met 550 NEDC-kilometers bereik.

Wat uitrusting betreft lijk je er in de Xpeng P5 bepaald niet karig af te komen. De elektrische nieuwkomer heeft een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 15,6-inch groot multimediascherm. Je kunt de auto opdrachten geven door er tegen te babbelen. Daarnaast komt de auto beschikbaar met hard- en software die autonoom semi-autonoom rijden mogelijk moet maken, al is het nog niet helder of deze systemen standaard zijn. Wel van de partij: een glazen panoramadak. Andere features waarmee de P5 internationaal leverbaar wordt: een koelkastje, V2L-technologie en zelfs een dak met zonnecellen.

Prijzen en beschikbaarheid

De Xpeng P5 is per direct online te reserveren. Prijzen en uitgebreidere informatie voor de Nederlandse markt volgen spoedig. De P7 komt het Xpeng-gamma op termijn versterken. Over die elektrische sedan - die met zijn 80 kWh accu 550 WLTP-kilometers ver komt en 430 pk krachtig is - lees je hier meer. Kijk niet gek op als Xpeng zijn Europese en ook Nederlandse leveringsgamma naast met de P7 op termijn uitbreidt met de G3 en de G9. De G3 is een compacte elektrische cross-over, de G9 een fors grotere elektrische SUV.