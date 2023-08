Xpeng timmert behoorlijk aan de weg. Het heeft in slechts een aantal jaar in thuisland China een reeks nieuwe modellen geïntroduceerd en verkoopt een aantal daarvan ook in Europa. Xpeng komt een submerk dat vanaf 2024 elektrische auto's van minder dan €20.000 gaat verkopen.

Xpeng werd pas negen naar geleden opgericht, maar het heeft nu al een vrij uitgebreid modellengamma. Xpeng heeft inmiddels vijf modellen in het aanbod en twee daarvan - de P7 en G9 - kun je ook in Nederland bestellen. Het instapmodel van Xpeng is momenteel de G3, een compacte cross-over waarvan de G3i geheten gefacelifte versie naast in China ook in onder meer Noorwegen te koop is. Xpeng verkoopt momenteel nog geen elektrische auto's aan de onderkant van de automarkt, maar die gaan er wel komen. Althans, min of meer. Xpeng breidt zijn portfolio in 2024 uit met een nieuw submerk dat het vooralsnog aanduidt als Mona. Het is dat nieuwe submerk dat al vanaf volgend jaar elektrische auto's wil verkopen die in China 'in de prijscategorie van RMB 150.000' vallen. RMG 150.000 laat zich omrekenen naar €19.000.

Helemaal zelf stampt Xpeng 'Mona' niet uit de grond. Het merk koopt namelijk de tak van het Chinese mobiliteitsbedrijf Didi dat zich bezighield met de ontwikkeling van auto's. In 2024 nog brengt het nieuwe submerk van Xpeng in het A-segment een model uit dat het vooralsnog omschrijft als een 'Smart EV'. Xpeng benadrukt dat zowel het nieuwe merk als de nieuwe modellen niet als Xpeng op de markt komen en dus echt een eigen identiteit krijgen. De kleine elektrische auto's van het nieuwe merk moeten in ieder geval in China profiteren van Didi's autodeelnetwerk. Didi zelf wordt volgens Xpeng aandeelhouder in het nu nog Mona geheten merk. Ook op andere vlakken willen Xpeng en Didi samenwerken, onder meer op het gebied van "[...] marketing, financiën, verzekeringen, laadtechnologie, robotaxi's" en - misschien nog wel interessanter - "internationale marktuitbreiding".

Vooralsnog zegt Xpeng dus nog niet dat de EV's van zijn nieuwe merk ook naar Europa komen, maar gezien de expansiedrift van het merk én feit dat het al spreekt over uitbreiding naar andere markt lijkt de suggestie te wekken dat de prijstechnisch mogelijk interessante elektrische auto's niet lang enkel in China blijven.