Ben je om welke reden dan ook geïnteresseerd in de spullen van Xpeng, maar vind je de bijna vijf meter lange Xpeng G9 maar aan de kleine kant? Dan is hier de oplossing: de Xpeng G9L!

Met zijn wagenlengte van 4,9 meter en wielbasis van op 2 millimeter na drie meter is de Xpeng G9 naar Nederlandse begrippen een flinke MPV. Dat het nog groter kon, bewees Xpeng onlangs met de bijna 5,3 meter lange GX. Het gat tussen de G9 en die GX vullen de Chinezen op met een andere nieuwkomer. AutoWeek heeft daarvan in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie de eerste foto's en de eerste specificaties opgedoken. Dit is de Xpeng G9L.

De Xpeng G9L is niet slechts een 'L-versie' - dus langere variant - van de G9. Hij heeft een compleet eigen carrosserie en heeft wat techniek betreft meer gemeen de genoemde GX. De Xpeng G9L is 5,12 meter lang en heeft een afstand van 3,1 meter tussen de voor- en achteras. De Xpeng G9 is in Nederland altijd een EV, maar is onder meer in China ook als plug-in hybride (EREV) verkrijgbaar. De Xpeng G9L komt eveneens als EV en als PHEV.

De elektrische Xpeng G9L komt als 367 pk sterke achterwielaandrijver en als ruim 500 pk krachtige vierwielaandrijver. De EREV-versie komt ook als achterwielaandrijver en als voorwielaandrijver. Ongeacht de variant heeft die een 63,3-kWh accu in zijn bodem. Meer details zijn er voorlopig niet. Het is onwaarschijnlijk dat de Xpeng G9L naar Nederland komt. Is dat een gemis?