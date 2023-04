Xpeng G6 onthuld: 'Ultra Smart Coupé SUV'

Xpeng heeft in Sjanghai een volledig nieuwe elektrische SUV gepresenteerd. Dit is de Xpeng G6, een auto die een nieuw platform introduceert, maar die voor de regelmatige AutoWeek.nl-bezoeker weinig optische verrassingen met zich meebrengt.

Waarom de Xpeng G6 voor veel van jullie waarschijnlijk geen wereldschokkende verschijning is? Ruim een maand geleden kon AutoWeek je de eerste foto's en de eerste informatie van de nieuwe elektrische SUV al vertellen. Tijdens Auto Shanghai heeft Xpeng nu zelf het doek van de G6 getrokken. Xpeng prijst zijn elektrische nieuwkomer aan als Ultra Smart Coupé SUV. Maar vanwaar die taalkundige dikdoenerij?

Welnu. De Xpeng G6 is voor de fabrikant niet zomaar een nieuw model. De G6 is namelijk de eerste auto van Xpeng die op het nieuwe Smart Electric Platform Architecture 2.0 (SEPA2.0) geheten platform van het merk staat. Die nieuwe modulaire basis maakt het voor Xpeng onder meer mogelijk om de ontwikkelingstijd die het voor een nieuw model nodig heeft met 20 procent te reduceren. De basis is geschikt voor auto's met een wielbasis van 1,8 tot 3,2 meter en kan dus auto's van talloze formaten huisvesten. De wielbasis van 1,8 meter die Xpeng noemt is interessant, dat wijst namelijk mogelijk op de komst van een uiterst kleine EV van het merk. Volgens Xpeng komt het onder meer met een elektrische sedan, een elektrische coupé, een elektrische hatchback, een elektrische stationwagen en naast met elektrische SUV's ook met elektrische MPV's en pick-ups. Meer cijfers van het SEPA2.0-platform? Zeker. Het platform heeft 800v-boordspanning en daarmee kunnen auto's via Xpeng's laadnetwerk met tot 480 kW laden. Met laders 'van derden' moeten de Xpengs met tot 180 kW kunnen snelladen.

Design

Ook de Xpeng G6 profiteert dus van de 800v-architectuur die zijn nieuwe basis mogelijk maakt. De door Xpeng nog niet nader toegelichte aandrijflijn moet de auto een bereik van 755 kilometer opleveren. Let wel, dat is waarschijnlijk vastgesteld via de Chinese CLTC-methode en is dus erg optimistisch. De Xpeng G6's heeft een Cw-waarde van 0,248 en is de eerste Xpeng die het nieuwe familiegezicht heeft gekregen. Opvallend is de kleine achterruit en de elektronisch aangestuurde en uitklapbare achterspoiler.

Achter- en vierwielaandrijving

De wielbasis van de Xpeng G6 bedraagt 2,89 meter. AutoWeek kon je eerder al vertellen dat de Xpeng G6 4,75 meter lang is en daarmee 14 centimeter korter is dan grote broer G9. Uit dezelfde eerder door AutoWeek opgedoken informatie bleek al dat de Xpeng G6 in ieder geval met een 296 pk sterke elektromotor op de achteras beschikbaar komt. Daarnaast komt er een vierwielaangedreven versie die daarbij een 190 pk sterke elektromotor op de vooras heeft. Een lichtgewicht is de G6 ondanks zijn nieuwe platform niet. Het model legt immers minimaal 1.995 kilo in de schaal.

In het interieur schroeft Xpeng onder meer een 15-inch digitaal display en een kleiner digitaal instrumentarium. Xpeng geeft de G6 voorstoelen die je volledig naar achteren kunt klappen, een uitgebreid luchtreinigingssysteem en een glazen dak met een oppervlakte van twee vierkante meter. Het geheel oogt vrij minimalistisch en opgeruimd. Interessant is de naam van de auto. Xpeng zegt namelijk dat modelnaam G6 alleen voor de Chinese markt geldt. Hoe de SUV in Europa gaat heten, is nog niet bekend. Xpeng laat wel doorschemeren dat de G6 ook naar Europa komt.

Xpeng verkoopt in Nederland momenteel de G9 en de P7.