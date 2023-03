Xpeng G6: nieuwe elektrische SUV interessant voor Nederland

In februari stelde Xpeng eindelijk de voor de Nederlandse markt bestemde versies van de P7 en de G9 voor. De P7 is een flinke elektrische sedan, de G9 een 4,89 meter lange SUV die je wat formaat betreft kunt vergelijken met de EQE van Mercedes-Benz. Vind je die SUV te groot? Niet getreurd, er komt mogelijk een kleinere bij.

In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie heeft AutoWeek de eerste foto's en de eerste technische gegevens van de Xpeng G6 opgedoken. Het is een SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn en is vanuit alle hoeken direct als Xpeng herkenbaar. De Xpeng G6 is 4,75 meter lang en dat maakt hem een kleine 14 centimeter korter dan de G9. De wielbasis van de Xpeng G6 is met 2,89 eveneens kleiner dan die van de G9, die op een haar na 3 meter bedraagt. Wat formaat betreft is de G6 dan ook beter vergelijkbaar met de Skoda Enyaq Coupé iV.

De Xpeng G6 komt in ieder geval met twee motorconfiguraties op de markt. Er komt een variant met een enkele elektromotor op de achteras die 296 pk levert. Daarnaast hebben we specificaties gevonden die wijzen op de komst van een vierwielaangedreven variant. Die heeft berhalve die unit op de achteras, een extra 190 pk sterke elektromotor op de vooras. De topsnelheid van beide varianten bedraagt 202 km/h. De lichtste legt 1.995 kilo in de schaal, de krachtigere versie is zo'n 100 kilo zwaarder.