Xpeng G6: elektrische SUV krijgt ook benzinemotor

De Xpeng G6 is een elektrische SUV die er - je verwacht het niet - alleen met elektrische aandrijflijnen is. Tot nu! De Xpeng G6 krijgt namelijk een versie met benzinemotor!

Xpeng profileert zich als merk dat enkel volledig elektrische auto's verkoopt. Het heeft nooit auto's met een hybride of plug-in hybride aandrijflijn geleverd, maar daar komt verandering in. Zowel de hier leverbare Xpeng G6 als de later onze kant op te komen P7+ krijgen - in ieder geval in thuisland China - versies met een benzinemotor. Die nieuwe varianten worden echter niet aangedreven door de verbrandingsmotor. AutoWeek heeft de eerste foto's en informatie van dat nieuwe tweetal opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie.

De Xpeng G6 en P7+ met benzinemotor zijn namelijk zogenoemde EREV's, Extended Range Electric Vehicles. Feitelijk plug-in hybrides dus. De benzinemotor die het tweetal krijgt, dient puur voor het opwekken van energie voor het accupakket. In het geval van de Xpeng G6 en P7+ is die benzinemotor een 150 pk krachtige 1.5 van het Chinese Harbin Dongan Automobile Power. Hoe groot de accu is, weten we nog niet. Onlangs kondigde Xpeng van de G7 een versie met verbrandingsmotor aan. Die heeft een 55,7 kWh accu, terwijl de reguliere elektrische versies zonder verbrandingsmotor een 68,5 kWh of 80,8 kWh accu hebben. In Nederland heeft ook de G6 die accu's en dus vermoeden we dat ook de Xpeng G6 met benzinemotor die kleinere 55,7 kWh accu krijgt.