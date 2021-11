Xpeng: Chinees EV-merk volgend jaar in Nederland

De Chinese autofabrikant Xpeng komt de Nederlandse automarkt met zijn aanwezigheid verblijden. In 2022 brengt de fabrikant van elektrische auto's in Nederland zijn eerste modellen op de markt.

In 2020 gaf de Chinese fabrikant Xpeng aan grote Europese ambities te hebben. Xpeng is in Noorwegen inmiddels actief en geeft volgend jaar toe aan zijn Europese expansiedrift. Het merk breidt zijn invloedssfeer volgend jaar uit naar Zweden, Denemarken en... Nederland!

Xpeng is voornemens om in onder meer Amsterdam een Xpeng Experience Center te openen waar de auto's van de fabrikant 'ervaren' kunnen worden. Xpeng Motors werd zo'n 6 jaar geleden opgericht door een tweetal voormalig bestuursleden van de Chinese autobouwer GAC Group. In Noorwegen verkoopt Xpeng momenteel de G3 en de P7. De onlangs in China al gefacelifte Xpeng G3 is een 4,45 meter lange elektrische cross-over met in de basis een 55 kWh-accu waar de auto volgens de NEDC-cyclus zo'n 460 kilometer ver mee komt. Ook is er een variant die dankzij een 66 kWh accu 520 kilometer ver komt.

Xpeng P7

De P7 is een 4,88 meter lange elektrische sedan die op termijn deze P5 onder zich krijgt. De Xpeng P7 staat in ieder geval ook voor Nederland op de rol. De elektrische sedan heeft een 80 kWh accu en komt daar in het gunstigste geval volgens de WLTP-cyclus 550 kilometer ver mee. Die actieradius hoort bij de 267 pk sterke Super Long Range-versie met achterwielaandrijving. In 6,9 seconden zoemt deze Chinese sedan naar de 100 km/h. Ook komt er een vierwielaangedreven sportievere variant die dankzij twee samen 430 pk sterke elektromotoren slechts 4,5 tellen de tijd neemt voor de 0-100 sprint, maar die met een WLTP-bereik van 470 kilometer wel minder ver komt. De Xpeng P7 heeft een wielbasis van bijna 3 meter en slokt 440 liter aan bagage op. In het interieur zit in beide versies een net geen 15-inch groot display. De P7 - waar zelfs een editie met vlinderdeuren van bestaat (foto 8) - heeft in Noorwegen een vanafprijs van omgerekend zo'n €45.000.

Volgend jaar wordt meer bekend over Xpeng en zijn Nederlandse plannen. De Chinese merken weten hun weg naar Europa inmiddels steeds beter te vinden. Inmiddels kennen we naast Polestar merken als MG, Aiways, Lynk & Co, Seres en Maxus en ook Hongqi, BYD, NIO en Byton hebben grootse Europese plannen.