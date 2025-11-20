Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Xiaomi bouwt nu al 500.000ste auto

Half miljoen auto's in minder dan twee jaar

5
Xiaomi
Lars Krijgsman

Xiaomi is pas kort ook een autobouwer en dat doet de Chinese techfabrikant heel behoorlijk. Nog niet twee jaar nadat het zijn eerste productiemodel bouwde, tikt de productieteller van Xiaomi Auto al de 500.000 stuks aan.

Xiaomi Auto meldt op zijn sociale kanalen dat het zijn 500.000ste auto heeft gebouwd. Het feestvarken is een groene Xiaomi YU7, de elektrische SUV van het merk en vooralsnog één van de slechts twee modellen die het op het menu heeft. Xiaomi Auto werd in september 2021 opgericht en produceerde in december 2023 het eerste exemplaar van zijn eerste model: de Xiaomi SU7. Later voegde de reeds genoemde YU7 zich aan het leveringsgamma.

In nog geen twee jaar tijd heeft Xiaomi met een uiterst beperkt modellengamma dus een half miljoen auto's weten te produceren. Xiaomi verkoopt zijn modellen momenteel voornamelijk in China, maar heeft grote ambities. In 2027 vuurt het zijn modellen namelijk ook af op de Europese automarkt. In China doet Xiaomi het in ieder geval goed. Daar versloeg het in oktober onder meer Tesla door bijna 50.000 auto's te verkopen.

5 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi verslaat Tesla in China, komt in 2027 naar Europa!

Nieuws
Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 gepresenteerd: SUV-broer van indrukwekkende SU7

Nieuws
Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultra: nachtmerrie voor Tesla Model S Plaid en Porsche Taycan

Nieuws
Xiaomi SU7 Ultra Prototype

Elektrische auto van Chinese smartphonemaker bloedsnel op Nordschleife + Video!

Nieuws
Xiaomi SU7

Ford-CEO rijdt al maanden een Chinese auto: 'Wil hem houden'

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.