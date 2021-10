Wuling Nano EV is piepkleine elektrische auto

De Chinese automarkt is weer een minuscuul EV'tje rijker. We heten welkom: de Wuling Nano EV, een nog geen 2,5 meter korte elektrische stadsauto die we eigenlijk al eerder hebben gezien.

Diverse Chinese autobouwers leveren in het thuisland piepkleine elektrische stadsautootjes, waaronder Baojun en Wuling. Het zijn allebei merken van SAIC-GM-Wuling Automobile, een samenwerkingsverband waar General Motors en de Chinese autobouwer SAIC Motor deel van uitmaken. Wuling verkoopt in China al de intens populaire Hongguang Mini EV, een elektrisch stadsrakkertje dat nu de Nano EV als kleiner broertje krijgt.

De Wuling Nano EV is zoals zijn naam al doet vermoeden nog een stuk kleiner dan 'grote broer' Mini EV. Waar de Mini EV 2,92 meter lang is, is de Nano EV met zijn lengte van op 3 millimeter na 2,5 meter nog eens ruim 40 centimeter korter. Ook de wielbasis van de Nano EV is met 1,6 meter beduidend kleiner dan die van de Mini EV (1,94 meter).

Komt de Nano EV je bekend voor? Dat kan heel goed kloppen. In feite is de Wuling Nano EV een aangepaste versie van de E200 van zustermerk Baojun. De Wuling Nano EV heeft een eigen snuitje gekregen, al is de achterkant van het kleintje voorzien van dezelfde lichtunits als het origineel. De bumpers, de 12-inch kleine wielen en de afwerking van het interieur zijn bij de Nano EV net even anders. In tegenstelling tot de Mini EV is de Nano EV specifiek op jongeren gericht. Hoe spreek je jongeren het beste aan? Precies, met een Disney-versie. Dat is in ieder geval de denkwijze geweest van Wuling toen het de Nano EV aan het publiek voorstelde als Disney Special Edition.

Ondanks dat de Nano EV een stuk kleiner is dan de Mini EV, heeft hij betere specificaties. Zo heeft de Nano EV een 28 kWh accu terwijl de grotere Mini EV het met een 9,2 of 13,8 kWh groot exemplaar moet doen. Daarnaast is ook de elektromotor in de Wuling Nano EV met 33 pk maar liefst 83 procent sterker dan die van de Mini EV (18 pk), al klinkt dat natuurlijk heftiger dan het is. De Wuling Nano EV moet ruim 300 NEDC-kilometers uit z'n accupakket kunnen persen. Z'n topsnelheid is vastgesteld op 100 km/h, maar wat hij gaat kosten is nog niet bekend.