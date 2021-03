Wuling Mini EV absolute verkooptopper in China

De Wuling HongGuang Mini EV verkoopt als een dolle in het land waar hij vandaan komt: China. De auto is daar 2021 begonnen met verkoopcijfers waar andere elektrische modellen in dat land alleen van kunnen dromen.

De definitieve verkoopcijfers voor China van februari zijn nog niet binnen, maar het lijdt haast geen twijfel dat de Wuling Mini EV ook afgelopen maand weer de BEV-verkooplijsten aanvoerde. Al sinds oktober heeft de piepkleine elektrische auto de touwtjes stevig in handen op de koppositie. Uit cijfers van EV Sales Blog blijkt dat er in januari van dit jaar maar liefst 36.762 van verkocht zijn. Nog wat meer dan in de vorige recordmaand, november. De Wuling is niet aan te slepen en dat blijkt ook wel als we 'm vergelijken met de nummer 2 en 3 op de lijst bestverkochte EV's in China, de Tesla Model 3 en BYD Han EV. Daarvan werden er in januari respectievelijk 13.843 en 9.298 verkocht in China.

Van z'n uiterlijk moet de Wuling het niet per se hebben, maar het is een slim autootje dat ook nog eens aantrekkelijk geprijsd is. Vanaf omgerekend zo'n €3.500 à €3.800 zet je in China een splinternieuw exemplaar voor je deur. Geloof het of niet, maar er zijn in de slechts 2,92 meter 'lange' Wuling vier zitplaatsen aanwezig. Met een 17 pk sterke elektromotor beweegt de Mini EV zich voort tot maximaal zo'n 100 km/h en dankzij een 9,2 of 13,8 kWh groot accupakket moet volgens de NEDC-cyclus respectievelijk zo'n 120 à 170 km op één lading af te leggen zijn. Prima voor in de stad, waar hij ongetwijfeld het best tot z'n recht komt.

Hoewel we hier in Europa uiteraard andere eisen stellen aan auto's dan daar, zou het wel eens kunnen dat het ding ook hier interessant wordt. Dan kijken we even naar onze excentrieke vrienden van Dartz. Zij hebben namelijk de Wuling binnengehaald en 'm omgetoverd tot FreZe Nikrob EV. Die blijft technisch in principe gelijk aan de Wuling, al moet de FreZe hier in Europa tegen de €10.000 kosten. "In Nederland zal hij dan natuurlijk praktisch gratis zijn", zo stelde Dartz-oprichter Leonard F. Yankelovich onlangs in gesprek met AutoWeek. Immers; als je er €4.000 aanschafsubsidie op kunt krijgen, kun je dus voor zo'n €6.000 mogelijk al klaar zijn. Wie weet staan we dus wel aan de vooravond van ook een ongekend Europees succes, al lijkt het vooralsnog waarschijnlijker dat de Wuling vooral in z'n eigen land een feestje te vieren heeft.