Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun eerste auto. Sommige eigenaren geven hun auto een bijnaam, zo ook Wouter Herrmann. Hij vernoemde zijn Ford Fiesta in 1993 naar een Amerikaanse presentator en recentelijk kreeg dat een onverwacht vervolg.

Waarom koos je voor deze Ford Fiesta?

“Ik weet niet meer precies waarom het een Fiesta werd. Destijds reden veel studenten in een Eend. Een heel leuke auto, maar net iets minder comfortabel. Mijn Fiesta was gewoon heel praktisch, betaalbaar en hij had volgens mij een verse apk. Ik studeerde natuurkunde in Delft en heb de auto toen ergens in Rotterdam-Noord opgehaald. Ik kocht hem met ongeveer 70.000 kilometer op de teller voor 1.100 gulden, dat was een gulden per cc. In die tijd waren ‘s nachts de eerste Tell Sell-programma’s op televisie en er was toen ook een programma dat ‘Amazing discoveries’ heette. De presentator Mike, zo’n Amerikaan met een slecht nagesynchroniseerde stem, deed dan altijd de onmogelijkste dingen. Op een gegeven moment heb ik mijn Fiesta ‘Mike’ genoemd, want hij was ook ‘amazing’ en bleef het maar doen. Iedereen noemde de auto toen ook gewoon Mike.”

Vlak na aankoop werd de auto gestolen. Waar ging het mis?

“Dat is een heel bizar verhaal. Ik ging naar Radio Correct op de Bergweg in Rotterdam om een autoradio te kopen. Even later kwam ik weer buiten en de Fiesta was weg. Ik heb even heel goed nagedacht, maar het lag echt niet aan mij. Toen ben ik terug naar binnen gegaan en zei ik: ‘Nou jongens, jullie mogen erom lachen, maar ik lach niet mee. Ik heb hier net dit ding gekocht, ik kom buiten en mijn auto is gejat. Ik wil de radio graag teruggeven.’ Dat is toen gebeurd. Een paar weken later kreeg ik bericht van de politie in Den Haag dat Mike ergens gevonden was en dat ik hem kon ophalen. Dat heb ik dus gedaan, maar mijn koffer met cassettebandjes en een fles whisky waren verdwenen.”

Hoe was Mike er verder aan toe?

“Een van de vier cilinders was compressie kwijt, maar dat had natuurlijk niets met de diefstal te maken. Dat heb ik later opgelost met een andere cilinderkop, die ik volgens mij voor 150 gulden bij autosloperij Opdam in Valkenburg kocht. In de loop der jaren heb ik zo ongeveer alles vervangen, maar ik heb er maar een keer mee stilgestaan. De radiateur was al vier keer lek geweest, maar op dat moment was hij echt leeg. Het was in Rotterdam, ik kon nog net het Kleinpolderplein afrollen richting Blijdorp om de auto daar stil te zetten. Ik ben ook elektrotechnisch aangelegd, dus na het teruggeven van die autoradio heb ik zelf een versterker in elkaar gezet. Toen heb ik daarop een walkman aangesloten, dit zat allemaal verstopt in de auto. Vanaf de stengels bij het stuur kon ik het dan bedienen, dat was voor een auto uit 1979 wel bijzonder.”

Je ging ook vaak met de Fiesta op reis. Hoe was dat?

“Ik ben naar Kopenhagen, Lausanne en drie keer naar Barcelona geweest. Ik ging dan bijvoorbeeld vrienden opzoeken die in het buitenland studeerden. Op weg naar Barcelona zaten we een keer met vier man in de auto. Ik ben zelf vrij klein, maar er waren ook twee gasten van meer dan 1,90 meter mee. We gingen dan gewoon met 130 km/h over de autoroute, dat was een prima kruissnelheid. Er zat een imperiaal op en als er nog plek was, ging er voor de zekerheid ook nog een gereedschapsetje mee. Er ging weleens iets mis, maar dat was nooit ernstig. Zo deed het startrelais het niet als hij te warm was, een bekende kwaal bij oude Fiesta’s. Dan moest je de auto even aanduwen of er met een stukje hout een tik op geven.”

Wat is er uiteindelijk met de auto gebeurd?

“De dagwaarde was nul, dus ik heb hem in 1998 aan een vriend gegeven die in Leiden studeerde. Op dat moment had ik er zo’n 100.000 kilometer mee gereden. Die vriend heeft er een half jaar in gereden, daarna heeft hij de auto nog aan iemand anders doorgegeven. Ergens in 1999 is de Fiesta naar zijn laatste rustplaats gegaan. Ik kreeg destijds mijn eerste leaseauto, dat was een Peugeot 406 turbodiesel. Dat was een hele luxe en comfortabele reisauto. Het was de auto van iemand die was weggegaan, dus hij was eigenlijk twee klassen groter dan wat ik als starter mocht leasen. Vorig jaar kreeg ik van mijn studievrienden een Ford Fiesta uit 1980, mede omdat ik ongeneeslijk ziek ben. De auto is geïmporteerd uit Spanje en heet daarom ‘Miquel’, de Spaanse neef van Mike.”

Wouter Herrmann Bouwjaar 1970 Woonplaats Voorburg Beroep IT business- en data-analist Eerste auto Ford Fiësta uit 1979 Gekocht voor 1.100 gulden in 1993 Droomauto: BMW 525i Touring (E39)