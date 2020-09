World EV Day: vijf elektrische verkoopknallers in Nederland

Vandaag is het World EV Day, een dag die door een samenwerkingsverband van diverse bedrijven in het leven is geroepen om 'e-mobility te vieren' en stil te staan bij de transitie naar duurzaam transport. Welke modellen hebben hier in Nederland die transitie in een stroomversnelling gebracht? Dit zijn vijf elektrische auto's die het in ons land goed hebben gedaan, waarbij we kijken naar EV's die voor hun tijd goed verkochten en recentere verkoopknallers.

1. Tesla Model 3

De Model S was de auto die de Nederlandse markt opende voor Tesla, maar met de Model 3 werden er pas écht zoden aan de dijk gezet. Op 31 maart 2016 werd de Model 3 aan het publiek voorgesteld, pas in 2019 volgden de eerste leveringen in Nederland. Tesla had namelijk best wat opstartproblemen met de productie. In 2019 ging het snel, want mede door de ongunstiger wordende bijtellingsregels voor volledig elektrische auto's in 2020 wilde de zakelijke rijder nog snel een Model 3 op kenteken zetten. Dat leidde tot het bovenstaande tafereel in Amsterdam Westpoort (zie foto): 29.948 Model 3's werden in 2019 afgeleverd, ongeveer twee keer zoveel exemplaren als Tesla in totaal van de Model S had verkocht in ons land. De grootste run op de Model 3 is inmiddels wel geweest. Dit jaar zijn er tot nu toe 3.330 Model 3's afgeleverd. Maar met een verkooptotaal van 33.282 auto's over een tijdspanne van krap twee jaar mag de Tesla Model 3 met recht een recordhouder worden genoemd.

2. Nissan Leaf

De Nissan Leaf (volledig uitgeschreven als: Leading, Environmentally friendly, Affordable, Family car) geldt als een pionier in het C-segment. De Leaf was in uiterlijk opzicht vooral ontworpen om er uit te zien als een redelijk 'normale' auto, waarmee Nissan het mainstream deel van de markt probeerde te verleiden tot de aanschaf van een EV. In 2010 werd hij geïntroduceerd en in 2011 maakte de Leaf voor het eerst zijn opwachting op de Europese markt, waar de EV meteen de prijs 'European Car of the Year' won. Echter was de actieradius van de eerste generatie Leaf nog beperkt en waren er in 2011 nog lang niet zoveel oplaadpunten als nu. In 2018 maakten de verkoopcijfers van de Leaf in Nederland opeens een spurt met de introductie van de tweede generatie, die er een stuk vlotter uit ziet dan de eerste generatie. Daarnaast werd de actieradius een stuk groter en bracht de tweede generatie meer vermogen met zich mee. De verkoop verzesvoudigde en tot op heden zijn er in totaal 11.592 exemplaren van de Leaf verkocht in ons land.

3. Tesla Model S

Uiteraard mag de Tesla Model S niet ontbreken in dit rijtje. Tesla is de fabrikant die de gevestigde orde min of meer wakker heeft geschud en hen dwong tot het eerder ontwikkelen en op de markt brengen van EV's dan eigenlijk gepland. Tesla begon met de ontwikkeling van de Roadster, een kleine volledig elektrische sportwagen op het onderstel van een Lotus Elise. Dit was uiteraard geen volumemodel. In 2009 werd het prototype van de Model S voorgesteld aan het publiek, een gelikt ogende sedan die meteen in de smaak leek te vallen. In 2012 ging de Model S definitief in productie. Toen pas ging het hard met het imago van Tesla. De Model S brak met een riante actieradius, supercar-evenarende prestaties en een futuristisch interieur definitief met de assumptie dat EV's saai zijn. 8 jaar na dato is de Model S nog steeds in productie, zij het in een licht gewijzigde vorm met geüpgradede aandrijflijnen. Een volledig nieuwe generatie staat op stapel, maar een definitieve onthulling moet nog volgen. Door de jaren heen zijn er in Nederland 14.559 exemplaren van de Model S verkocht. Het model beleefde zijn hoogtepunt in 2018, toen werden er maar liefst 5.622 auto's afgeleverd. In 2019 werd namelijk de zogeheten 'Tesla-taks' ingevoerd, wat inhield dat het gunstige bijtellingstarief van 4% voortaan alleen nog maar gold tot en met een cataloguswaarde van €50.000.

4. BMW i3

BMW had met de i3 een primeur: het was het eerste merk van de Duitse Drie dat een in massa geproduceerde elektrische auto op de markt bracht. In tegenstelling tot de tweede generatie van de Nissan Leaf wilde BMW met de i3 juist een opvallende auto neer zetten die afweek van de norm. De 'suicide doors' springen daarbij misschien nog wel het meest in het oog. In 2013 kwam de i3 op de markt en sindsdien is de compacte hatchback in een relatief ongewijzigde vorm in productie, waarbij in 2017 vooral de aandrijflijn werd verbeterd. In 2018 volgde de i3s, die sportiever was aangekleed en meer vermogen met zich meebracht. 2017 was tevens het jaar waarin de verkoopaantallen van de i3 in Nederland toe begonnen te nemen. In totaal zijn er 7.673 exemplaren van verkocht in ons land, waarbij het zwaartepunt in 2019 lag. Toen mochten 2.681 mensen zich voortaan de gelukkige eigenaar noemen van de elektrische BMW, die overigens ook verkrijgbaar is geweest met een 'range extender', om de angst voor een lege accu weg te nemen bij nieuwe klanten.

5. Kia e-Niro/Hyundai Kona Electric

Twee andere elektrische verkooptoppers in ons land zijn de Kia e-Niro en de Hyundai Kona Electric. We noemen ze in één adem omdat ze onderhuids vergelijkbare techniek delen. Beide auto's gooien dit jaar hoge ogen op de markt en zijn ook nog eens van hetzelfde concern afkomstig. Met name de e-Niro vormt een aantrekkelijke aanbieding. Hij is ruim van binnen, maar beschikt tegelijkertijd over een accu met een formaat van 64 kWh, waardoor een WLTP-actieradius van 455 km gerealiseerd wordt. Met een vanafprijs van €43.275 zit hij bovendien nét aan de juiste kant van de bijtellingsgrens. In 2020 geldt namelijk tot een fiscale waarde van €45.000 het gunstige tarief van 8% voor EV's, wat betekent dat de e-Niro een aantrekkelijke optie is voor de zakelijke rijder. Dat blijkt wel uit de verkoopcijfers van dit jaar, want de e-Niro is met 3.725 verkochte exemplaren de bestverkochte EV van 2020 in Nederland. Inmiddels staat de totale teller op 7.458 stuks. De Kona Electric is eveneens populair, maar haalt het momenteel met 1.894 verkochte auto's in 2020 niet bij zijn concerngenoot.