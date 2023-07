Wordt dit de nieuwe populairste kleine EV ter wereld?

Het Chinese automerk Wuling heeft met de Hongguang Mini EV compact en elektrisch goud in handen. De ook wel simpelweg Mini EV genoemde elektrische stadsrakker was vorig jaar na de Tesla Model Y en Model 3 namelijk de best verkochte EV ter wereld. Om het modelletje fris te houden, bereidt Wuling een opfrisbeurt voor.

AutoWeek is in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie gedoken en heeft daar een heel stel nieuwe of vernieuwde modellen uit opgedoken. Van een aanzienlijk deel daarvan is de relevantie helaas te klein, maar deze opmerkelijke variant van de Wuling Hongguang Mini EV willen we je niet onthouden. De Hongguang Mini EV wordt in China sinds 2020 door Wuling - een samenwerkingsverband van SAIC, General Motors en fabrikant Wuling - verkocht en is er niet aan te slepen. De Mini EV kreeg later gezelschap van de kleinere Air EV - die ook als MG bestaat - en de nog kleinere Nano EV. Het lijkt erop dat Wuling vernieuwing voor de Mini EV in het vat heeft zitten.

Of de Hongguang Mini EV volledig wordt vervangen door het exemplaar op deze foto's, dat is nog even de vraag. Het zou namelijk ook kunnen dat het om een speciale editie of een andersoortig derivaat gaat. Hoe dan ook: de Mini EV op deze foto's heeft een dichtgetimmerd front waarin je duidelijk het deel zit waar de koplampen bij de reeds bekende versie zitten. Het bumperwerk is meer afgerond en ook aan de achterzijde heeft Wuling de verlichting anders ingevuld.

De Hongguang Mini EV op de foto's is 3,06 meter lang, heeft een wielbasis van 2,01 meter en legt 777 kilo in de schaal. De wielbasis is 7 centimeter groter dan die van de originele Hongguang Mini EV en dat doet vermoeden dat het hier toch echt om een opvolger gaat. Het op 12-inch wieltjes rollende elektrische blokkendoosje heeft net als het origineel een 41 pk sterke elektromotor en moet daarmee een snelheid van 100 km/h kunnen halen.