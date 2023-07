Wordt deze elektrische sedan MG's wapen tegen de Volkswagen ID7?

In Europa zijn de MG-pijlen momenteel vooral gericht op de Cyberster en de 4 Electric, hier de twee jongste modellen van het merk. Een direct antwoord op auto's als de Volkswagen ID7 heeft het merk nog niet, maar daar komt binnenkort misschien wel verandering in.

Met de elektrische ZS trok MG de poorten van het Europese vasteland open. Het merk wist met die elektrische cross-over behoorlijk te scoren. Inmiddels heeft MG de volledig elektrische 4 Electric, stationwagon 5 Electric en een grotere elektrische SUV - de Marvel R - in het aanbod. Wat er nog ontbreekt? Een elektrische sedan in de middenklasse, een auto waarmee het merk in Europa auto's als de Volkswagen ID7 kan bevechten. Het zou zomaar kunnen dat MG hier straks wél een dergelijk model heeft.

Maak kennis met de D7, een splinternieuwe sedan van Roewe dat net als MG een van de merken van het Chinese SAIC is. De Roewe D7 is 4,8 meter lang, 189 meter breed en 1,51 meter hoog. Daarmee komt hij wat formaat betreft behoorlijk in de buurt bij de 4,96 meter lange Volkswagen ID7. De wielbasis van de Roewe D7 bedraagt 2,81 meter. De Roewe D7 is er als plug-in hybride en met een volledig elektrische aandrijflijn. Opvallend daarbij is dat de plug-in hybride Roewe D7 DMH - zoals die variant voluit heet - een ander front met conventioneler gevormde koplampen heeft dan de elektrische D7. Die volledig elektrische Roewe D7 heeft immers een front met over twee lagen opgedeelde verlichting, al valt dat tegenwoordig misschien ook wel als conventioneel te bestempelen. De plug-in hybride D7 DMH komt tot 125 kilometer ver op een volle accu, maar het is de elektrische Roewe D7 die voor Europa veel interessanter is.

De elektrische variant van de ruim 1.700 kilo wegende Roewe D7 maakt in de basis gebruik van dezelfde basis als de MG 4 Electric. De elektrische Roewe D7 heeft een 197 pk of 210 pk sterke elektromotor op de achteras en een vooralsnog niet nader gespecificeerde LFP-accu in zijn bodem. De 197 pk krachtige variant komt 510 kilometer ver op een volle accu, de 210 pk sterke variant zou een bereik van 610 kilometer achter zijn naam noteren. Let wel, dit is volgens de niet geheel nauwkeurige CLTC-cyclus vastgesteld. De topsnelheid van beide varianten ligt op 170 km/h.

Waarom de Roewe D7 best eens als MG naar Europa zou kunnen komen? In dit segment heeft SAIC weinig anders in de aanbieding. Ja, het levert de 4,72 meter lange en dus kleinere Roewe Ei6, maar dat model is in de basis inmiddels heel wat jaartjes houdt. De Roewe D7 is groter, splinternieuw en is bovendien niet de eerste auto van Roewe die als MG onze kant op komt. Zo is de MG 5 Electric feitelijk een Roewe Ei5 en is de MG Marvel R stiekem ook een Roewe.

Zou jij de elektrische Roewe D7 een interessante aanvulling op het Nederlandse MG-gamma vinden? Waarom wel, of waarom juist niet?