Maserati Grecale Granturismo Grancabrio facelift
 
Worden de volgende Maserati's Chinese auto's? Dat zou heel goed kunnen.

Stellantis en China hebben elkaar gevonden

Lars Krijgsman
Wie Maserati zegt, denkt aan Italië. Straks misschien wel ook aan China. Naar verluidt zit Maserati met Chinese bedrijven om de tafel om de ontwikkeling van nieuwe elektrische Maserati's in China te laten plaatsvinden.

Het Chinese Yunjian Insight schrijft dat Maserati met Chinese partijen om de tafel zit. Die Chinese partijen zijn niet de minste. Het gaat om JAC en technologiegigant Huawei. Het idee is dat Huawei veel gaat ontwikkelen en verantwoordelijk is voor het gehele proces, terwijl JAC zaken als productie en onderzoek en ontwikkeling (R&D) op zich neemt. Wel zou de Chinese Maserati in Italië worden ontworpen.

Bij het horen van de combinatie 'JAC en Huawei' denk je vast aan HIMA, de Harmony Intelligent Mobility Alliance. Dat is een alliantie tussen Huawei en diverse Chinese autobouwers die er elk een of meerdere eigen merken in hebben. Het 'HIMA-merk' van JAC is Maextro. Maextro is een merk dat momenteel enkel een luxueuze limousine maakt, maar dat straks ook een MPV en een SUV op het menu heeft. Maextro is belangrijk voor Maserati. Naar verluidt wordt een van de Chinees-Italiaanse Maserati's als Maextro in China op de markt gebracht. De Maserati zelf zal een afgeleide daarvan zijn.

De samenwerking tussen Maserati en de Chinese partijen is interessant. Onlangs is Stellantis met Leapmotor al een Chinees avontuur in Europa gestart en kort geleden werd bekend dat er zelfs een Opel met Leapmotor-techniek verschijnt, al wordt die in Spanje geproduceerd. Vooralsnog is het gerucht nog niet door Maserati bevestigd of ontkracht.

Op de afbeelding zie je een Maserati Gran Cabrio met camouflageplakkers.

Maserati Elektrische Auto Supercars & Sportscars
