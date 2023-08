Op veilingsite Catawiki gaat een bijzondere Ford Mustang onder de hamer. Het gaat om een knalrode Mustang V8 uit 1965 die in Duitsland te koop staat, maar waar je wel even de handen voor uit de mouwen moet steken om hem op kenteken te krijgen.

De rode Ford Mustang V8 is bijna 60 jaar oud, heeft omgerekend 168.270 kilometer op de teller en staat er afgaande op de foto's nog piekfijn bij. Wat de zo'n 200 pk sterke pony car extra bijzonder maakt? Hij is ooit in bezit geweest van niemand minder dan acteur Sylvester Stallone. Stallone ken je natuurlijk vooral als boksmachine Rocky Balboa en als schier onfeilbare kogelspons John Rambo, maar de 77-jarige acteur is ook autoliefhebber. Sylvester Stallone kocht deze rode Mustang op 25 november 1989. En niet zomaar. De 'Stang is namelijk een van de drie auto's die in de film Lock Up, waarin Stallone samen met onder meer Donald Sutherland speelde, op 't witte doek schitterde.

Volgens de informatie op Catawiki is het originele registratiecertificaat aanwezig, evenals een door Stallone ondertekende aankoopbevestiging. Ooit - wanneer is niet precies bekend - is de Mustang gerestaureerd en volgens de beschikbare informatie is de Amerikaanse klassieker 'klaar om de weg op te gaan'. Wel moet je de auto - die in het Duitse Chemnitz staat - nog op Nederlands kenteken krijgen. Nabij de tankklep centraal in de bips van de 'Stang zit een deukje en de brandstofmeter werkt niet, maar dat lijken ons geen onoverkomelijke zaken.

Voordat de huidige eigenaar de Mustang in bezit kreeg, maakte de auto ruim dertig jaar lang deel uit van een tentoonstelling in München. Catawiki geeft een verwachte opbrengst van €65.000 tot €75.000. Het hoogste bod is op moment van schrijven net geen 58 mille. Dat is nog onder de - overigens niet opgegeven - minimumprijs. De veiling sluitzaterdag om 21:01. Staat op deze Mustang jouw naam? Vergeet dan niet voor die tijd een bod te doen.