Woensdag code oranje in vrijwel heel Nederland

Het KNMI verwacht woensdagochtend veel sneeuw en gladheid en daarom geldt in vrijwel het hele land code oranje. Dat is het op een na hoogste waarschuwingsniveau. Alleen in Limburg en op de Waddeneilanden blijft code geel gelden.

Code oranje gaat om 06.00 uur in en duurt vooralsnog tot woensdag 16.00 uur. Bij code oranje is er volgens het KNMI "grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot, is met mogelijk schade, letsel of veel overlast".

Het KNMI verwacht dat woensdag een gebied met veel sneeuw over Nederland trekt. Dat begint in het westen en schuift dan naar het oosten. Op sommige plekken kan tot 7 centimeter sneeuw vallen. Dit kan leiden tot gladheid. Langs de kust blijft vermoedelijk "weinig sneeuw liggen en is de kans op gladheid minder groot", aldus de weerdienst.