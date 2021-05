'Witte Huis overlegt met Ford en GM over chiptekort'

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat onder meer Ford en General Motors samen met bedrijven als Intel, TSMC, Samsung Electronics, Google en Amazon zijn uitgenodigd om later deze maand over de problemen rond het chiptekort te praten. Vorige maand was er al eens een virtueel topoverleg over het tekort aan chips waarmee vooral de auto-industrie kampt. Daarvoor waren ook topbestuurders van verschillende grote bedrijven uitgenodigd. Het Witte Huis heeft nog niet op het bericht over een nieuwe top gereageerd.

"We werken eraan, maar er is geen snelle oplossing", zei handelsminister Gina Raimondo vrijdag nog over het chiptekort. Ze benadrukte voortdurend contact te onderhouden met bedrijven in zowel de auto- als de chipsector. Voor de lange termijn zou de oplossing volgens haar zijn dat de Verenigde Staten minder afhankelijk moeten worden van chips uit China en Taiwan. Er zouden dus meer chips in de VS zelf gemaakt moeten worden. Eerder wees Audi er al op dat hier in Europa ook meer gekeken moet worden naar lokale productie van chips. Volgens CEO Markus Duesmann zou een investering in dergelijke productie onder hetzelfde model geschaard kunnen worden als investeringen in Europese accuproductie.