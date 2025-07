Winstval Audi door importheffingen en reorganisatiekosten

Audi heeft in de eerste helft van het jaar flink minder winst geboekt. Dat komt volgens de Duitse autofabrikant onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Ook reorganisatiekosten drukten op het resultaat.

Audi realiseerde over de eerste helft van 2025 een omzet van ruim 32 miljard euro, 5,3 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep bleef daarvan meer dan 1,3 miljard euro over, ruim 37 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen al de Amerikaanse importheffingen hebben Audi ongeveer 600 miljoen euro gekost.

Daarnaast kondigde de fabrikant in maart een reorganisatie aan waarbij ongeveer 7.500 banen in Duitsland verdwijnen. De kosten die daarmee gepaard gaan, belastten het resultaat in de eerste zes maanden van dit jaar met nog eens 600 miljoen euro.

Audi heeft nu ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar aangescherpt. Het bedrijf verwacht voor dit jaar een omzet van 65 miljard tot 70 miljard euro. Dat was eerder 67,5 miljard tot 72,5 miljard euro. Ter vergelijking: over vorig jaar realiseerde Audi een omzet van 64,5 miljard euro.

De Europese auto-industrie had de afgelopen maanden te maken met Amerikaanse importheffingen van 27,5 procent. De Europese Unie en de Verenigde Staten kwamen zondag tot een handelsakkoord, waardoor dit tarief wordt verlaagd naar 15 procent. Audi evalueert deze deal en de gevolgen daarvan momenteel nog.