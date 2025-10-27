Ga naar de inhoud
Winst Porsche gekelderd om koerswijziging elektrische auto's

Flink onderuit

3
Porsche Taycan

De winst van Porsche is in de eerste drie kwartalen van dit jaar gekelderd. Dat komt vooral door de koerswijziging van het merk voor de productie van elektrische auto's, maar ook door Amerikaanse importheffingen en een afnemende vraag in China.

Onlangs werd de lancering van nieuwe elektrische modellen uitgesteld en schrapte Porsche een programma voor de bouw van eigen batterijen. Gezien de "marktrealiteit en de behoeften van de klant" keert de verbrandingsmotor terug en zal deze tot ver in het volgende decennium nodig blijven, aldus het merk.

De winst na aftrek van belastingen kwam in de maanden januari tot en met september uit op 114 miljoen euro, meldde Porsche vrijdag. In dezelfde maanden in 2024 bedroeg dit nog bijna 2,8 miljard euro.

Eerder deze maand maakte het merk al bekend in de eerste negen maanden van dit jaar 212.509 auto's te hebben verkocht, een daling van 6 procent. Vooral in China werden minder auto's verkocht.

Porsche Elektrische Auto

