Williams F1 presenteert nieuwe auto

Williams is het derde Formule 1-team dat een vooruitblik deelt op het nieuwe Formule 1-seizoen. Net als bij Haas en Red Bull lijken we nog niet echt het echte werk te zien. Dat wil zeggen, hoewel men het heeft over de FW45, vermoeden we dat we hier werkelijk de FW44 van vorig jaar nog zien. Wel is kleurstelling nieuw, al moet gezegd worden dat Williams voor het eerst in lange tijd eens niet voor een rigoureuze verandering gaat ten opzichte van een jaar eerder. Het oogt allemaal nog behoorlijk bekend.

Wat wel duidelijk nieuw is, is het Gulf-logo op de achtervleugel. Williams maakt nu namelijk bekend dat het een sponsordeal heeft gesloten met de olieleverancier. Een flinke stap voor het tot de overname door Dorilton Capital nog zo financieel noodlijdende privéteam. De deal met Gulf heeft vooralsnog dus niet tot gevolg dat de Williams in de iconische Gulf-kleurstelling wordt gespoten, maar wie weet komt daar bij één of meerdere races dit jaar wel verandering in. McLaren deed het eerder bijvoorbeeld ook al.

Williams heeft dit jaar opnieuw de van Red Bull geleende coureur Alexander Albon in de auto zitten. Professioneel hekkensluiter Nicholas Latifi is er niet meer bij, hij is vervangen door de Amerikaanse debutant Logan Sergeant.