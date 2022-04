Wiesmann Project Thunderball: 680 elektro-pk op de achterwielen

De kleine Duitse fabrikant Wiesmann is vooral bekend van zijn enigszins klassiek vormgegeven tweezitters met machtige benzinemotoren van BMW. Wiesmann lepelde niet alleen zes- en achtcilinders, maar zelfs BMW's V10 in zijn voor de automobiele fijnproever bestemde modellen. Met deze splinternieuwe Project Thunderball slaat Wiesmann een heel andere weg in. Althans, op technisch vlak. Wiesmann's Project Thunderball is namelijk helemaal herkenbaar als Wiesmann, maar heeft een geheel elektrische aandrijflijn.

De Project Thunderball heeft namelijk twee centraal geplaatste elektromotoren die samen maar liefst 680 pk en 1.100 Nm op de achterwielen ontketenen. Die berg elektrokracht helpt de eerste nieuwe Wiesmann in jaren in slechts 2,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h. In slechts 8,9 tellen zoem je ermee naar de 200 km/h. In de bodem van de 4,4 meter lange roadster zit een voor een auto van in dit segment behoorlijk groot accupakket. De elektrische longinhoud bedraagt namelijk 92 kWh (83 kWh netto). Daar moet de Project Thunderball volgens de WLTP-cylcus meer dan 500 kilometer elektrisch mee kunnen rijden. Dankzij 800v-boordspanning kan de elektrische levensgenieter ook nog eens rap laden en wel met een laadvermogen van tot 300 kW.

Natuurlijk is Project Thunderball door zijn grote accupakket geen lichtgewicht, al is hij dankzij de veelvuldige toepassing van koolstofvezel niet eens zoveel zwaarder dan bijvoorbeeld de GT MF5 die zo'n 1.400 kilo in de schaal legde. De Project Thunderball weegt namelijk 1.775 kilo, wat betekent dat elke pk slechts zo'n 2,5 kilo hoeft te verplaatsen. Middels flippers achter het stuurwiel kun je de mate van energierecuperatie instellen. Op een batterij analoge meters in het dashboard is onder meer de status van het accupakket af te lezen. Vind je om welke reden dan ook 680 pk te weinig? Wacht dan nog even, Wiesmann belooft namelijk meer fraais voor de Project Thunderball in petto te hebben.