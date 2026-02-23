Ga naar de inhoud
Wie schudt deze Mitsubishi Galant wakker? - Liefhebber gezocht

Showroomslaper

Mitsubishi Lancer
Joas van Wingerden

De Mitsubishi Galant is al heel wat jaren van de markt en dit exemplaar is al heel wat jaren van de weg. Wie helpt hem weer op pad?

Voor velen zal de Mitsubishi Galant geen onbekende zijn, maar er zijn inmiddels al mensen met een rijbewijs die nooit hebben meegemaakt dat de Galant hier nieuw werd verkocht. Zeker voor de Galant die we hier voor ons hebben, moeten we een eind terug in de tijd. Dit is er eentje van de E10-generatie, die in 1983 zijn intrede deed. Tot ver in de jaren 90 was dit een nog vrij veel voorkomende auto in het Nederlandse straatbeeld, tegenwoordig is het een ware zeldzaamheid.

Dit exemplaar kun je helaas ook niet zomaar in het wild tegenkomen. Dit is een echte 'showroomslaper'. De auto staat volgens de kentekengegevens al sinds 2011 bij het bedrijf dat hem aanbiedt en in 2016 is er voor het laatst een keuring op losgelaten. Die apk is inmiddels ook al ruimschoots verlopen en we vragen ons af of de auto destijds überhaupt meer gereden heeft dan naar de keurmeester op en neer.

Mitsubishi Lancer

Zonde? Ja, misschien wel. Tegelijkertijd lijken we hier te maken te hebben met een Galant die in puntgave staat verkeert en daarom juist op deze manier toch goed geconserveerd is gebleven. We zeggen het vaker: lang stilstaan is zeker niet bevordelijk voor een auto en dus is het ook hier weer van belang om onder meer slangen en rubbers goed na te kijken voordat er weer nieuw leven in de auto wordt geblazen. Dan heb je in elk geval een (weer) rijdend museumstuk. We zijn benieuwd wat er nodig is om hem weer aan de praat te krijgen, de aanbieder spreekt over een 'hobbyproject'. Dat begint alvast met een investering van richting de drie mille; dat is de vraagprijs.

Signalement

Merk Mitsubishi
Model Galant 1.6 GL
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 12.794

Specificaties

Brandstof benzine
Motor
Cilinderinhoud 1.597 cc
Maximaal vermogen 55 kW / 75 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 122 Nm bij 3.500 tpm
Inhoud brandstoftank 60 l
Lengte / breedte / hoogte 4.560 mm / 1.695 mm / 1.385 mm
Wielbasis 2.600 mm
Massa leeg 1.020 kg
Laadvermogen 520 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.300 kg / 530 kg
Banden165SR13Prijzen
Topsnelheid 160 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 13,3 s
