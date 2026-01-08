De nog piepjonge Aston Martin Vanquish en het Vanquish Volante geheten open equivalent daarvan waren altijd tweezitters. De Britten zijn er vroeg bij en hebben het tweetal nu al klaargestoomd voor modeljaar 2027. De Aston Martin Vanquish en Vanquish Volante van modeljaar 2027 zijn beschikbaar met nieuwe opties om het in- en exterieur tot in de kleinste hoeken en nisjes aan je persoonlijke smaak aan te passen. Een van de nieuwe opties levert de twee Astons extra zitplaatsen op.

Hoewel: zitplaatsen... Aston Martin maakt zich niet de illusie dat volwassenen achterin een Vanquish of Vanquish Volante met de nieuwe optie prettig zitten. Het omschrijft de nieuwe optie dan ook als mogelijkheid om van de Vanquish en Vanquish Volante een 2+2 en dus geen volwaardige vierzitter te maken. Achter de voorstoelen van een Vanquish vond je voorheen altijd slechts wat opbergruimte voor - wie het wil - op maat gemaakte lederen tassen. Wie voor de 2+2 configuratie gaat, krijgt hier kleine maar ogenschijnlijk prachtig afgewerkte kuipjes voor wie heel klein van stuk is of simpelweg geen onderste ledematen heeft. Bij de Vanquish Volante heeft Aston Martin hetzelfde voor elkaar weten te krijgen. Ook hier zit je dus vooral acceptabel als je het zuigelingstadium net bent ontgroeid.

Meer ruimte

Ambieer je een Aston Martin en ben je iets meer begaan met je vrienden of puberende kinderen die er zo nu en dan in mee moeten? Dan kun je natuurlijk een DBX overwegen. Een gebruikte Aston Martin DBX heb je 'al' vanaf zo'n €140.000. Wil je wel het 'lage' van een Vanquish, maar toch iets rianter meubilair achterin? Dan is de Aston Martin Rapide jou op het lijf geschreven. In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vinden we al een Rapide vanaf zo'n €60.000. Wie omkomt in smaak en geld, kan acht ton stuk slaan op de nooit in Nederland geleverde Taraf. Die advertentie is zéker een kijkje waard!