Wey's 'Chinese 'Bronco' beter in beeld

Wey is een luxemerk van de Chinese gigant Great Wall. Onlangs berichtten we over de komst van een hoekige en ogenschijnlijk vrij rudimentaire offroader, een auto die vooralsnog onder de werktitel Project 01 door het leven gaat. Waar we het voorheen slechts met een voor-aanzicht van de auto moesten doen, kunnen we de vierkante Chinees vandaag beter bekijken.

De Project 01 heeft een reservewiel in het midden van de achterklep. Hoewel, klep... De officieel nog naamloze Wey krijgt een naar rechts scharnierend achterportier. Aan weerszijden van de bips krijgt de offroader vrij rechthoekige achterlichten, eenvoudige exemplaren die wat stijl betreft passen bij de eveneens vrij simplistisch vormgegeven kijkers op het front van de Project 01. De nieuwe 'ruige Wey' lijkt een auto te worden waarmee de Chinese fabrikant zijn pijlen richt op alleskunners als de Jeep Wrangler en de onlangs gepresenteerde nieuwe Bronco van Ford.

Onderhuids deelt de Project P01 zijn basis met de Haval H9, een SUV die vorig jaar nog werd gefacelift. Dat betekent dat de nieuwe stoere Wey - net als auto's als de Wrangler en de Bronco - gebruikmaakt van een ladderchassis. Net als de Bronco heeft de Project 01 achter een starre as en voor onafhankelijke wielophanging. De Wrangler heeft ook voor een starre as. De H9 is onder meer te krijgen met een 225 pk en 385 Nm sterke, geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor, maar is ook beschikbaar met een 190 pk en 420 Nm sterke dieselmotor. Mogelijk komen die machines ook naar de Project 01. We verwachten de productieversie van de Project 01 niet in Europa op de markt. Wel heeft Wey eens aangegeven op termijn voet op Europese bodem te willen zetten, maar het ziet er niet naar uit dat dit binnenkort gaat gebeuren.