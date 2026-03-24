Vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen vragen werkgevers steeds vaker aan leaserijders om bij goedkope tankstations te tanken in plaats van langs de snelweg. "Dat deden ze al, maar nu gebeurt dit nog vaker. Momenteel is het extra relevant", zegt een woordvoerster van Ayvens, de grootste leasemaatschappij van Nederland.

"Het kan veel geld schelen om te tanken bij onbemande tanklocaties en niet langs de snelweg", vervolgt de woordvoerster. Ook helpt het volgens haar om met plug-in hybrides zo veel mogelijk te laden in plaats van te tanken. Voor werkgevers wegen de hoge brandstofprijzen zwaar, terwijl zakelijke leaserijders met een tankpas er nauwelijks iets van merken.

In Nederland zijn de prijzen voor benzine en diesel aan de pomp naar records gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 bedraagt inmiddels ruim €2,57. De adviesprijs betalen automobilisten vaak alleen bij dure pompen, vooral langs de snelweg. Bij goedkopere tankstations, vaak van de snelweg af, kost een liter benzine ongeveer 33 cent minder.

Binnen de EU is een liter Euro 95 in Nederland veruit het duurst, vooral door de hoge accijns in ons land. In België bijvoorbeeld betalen automobilisten ongeveer 40 cent minder per liter. Meerdere Europese landen treffen maatregelen om de prijsgevolgen van de oorlog voor burgers en bedrijven te dempen. Zo trekt Spanje 5 miljard euro uit voor onder meer belastingverlagingen en brandstofsubsidies voor transporteurs, vissers en boeren.

Nederland doet vooralsnog niets. Premier Rob Jetten stelde vrijdag dat het te vroeg is voor maatregelen, want het kabinet moet eerst uitzoeken of de torenhoge brandstofprijzen blijvend zijn of slechts van tijdelijke aard.