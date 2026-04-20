Als werkgevers de reiskostenvergoeding verhogen, kan dat bij bedrijven ook ten koste gaan van de loonruimte, waarschuwt werkgeversvereniging AWVN maandag na onderzoek onder bijna vierhonderd over het algemeen grotere bedrijven. "Het zijn gewoon kosten", zegt een woordvoerder van de belangrijke adviseur van werkgevers over arbeidsvoorwaarden. "Het komt over of het gratis is, maar dat is niet zo. Het betekent dat je als werkgever meer vergoeding mag geven zonder dat de fiscus langskomt." De extra reiskostenvergoeding moet dan dus wel door de werkgevers worden opgehoest.

Het kabinet presenteert maandag naar verwachting een pakket energiemaatregelen, bedoeld om kosten te drukken en energieverbruik te verlagen. Eerder lekte al uit dat het kabinet denkt aan het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding.