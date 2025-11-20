Ga naar de inhoud
Werkgelegenheid in Duitse autosector op laagste niveau sinds 2011

En het gaat maar door

Volkswagen ID.3 productie Zwickau fabriek
Jan Lemkes

Momenteel werken er minder mensen in en voor de Duitse auto-industrie dan ooit eerder in de afgelopen tien jaar. Het helpt allemaal niet voor wie toch al bang was dat de Europese auto-industrie eraan onderdoor zou gaan.

Op dit moment zijn er 721.400 mensen werkzaam in en voor de Duitse auto-industrie, stelt het Duitse statistiekbureau via Reuters. Het gaat dan om directe en indirecte banen, dus ook om werk dat bij toeleveranciers plaatsvindt. Dik 700.000 klinkt als ‘veel’, maar volgens de statistieken is de hoeveelheid werknemers in deze sector in tien jaar tijd niet zo laag geweest. Het is dan ook wat overblijft na het schrappen van tienduizenden banen, onder meer bij Volkswagen en toeleverancier Bosch.

In 2011 zou het aantal mensen werkzaam in de Duitse autosector voor het laatst lager zijn geweest dan nu. Toen was deze branche goed voor 718.000 banen, maar alles wijst erop dat het er binnenkort toch weer minder zullen zijn dan dat. Tussen nu en 2030 zullen er namelijk nog meer banen verdwijnen, allemaal uit kostenbesparing nu de Duitse auto-industrie piept en kraakt onder druk van Chinese concurrentie, hoge ontwikkelingskosten, ingewikkelde regels en normen en dure elektrificatie.

