Wereldkampioen merknamen: de (onder meer) Chrysler Sunbeam

In ‘De Tweeling’ hebben we jarenlang auto’s behandeld die onder verschillende merknamen zijn uitgebracht. Auto’s die tegelijkertijd, op hetzelfde moment, meerdere merknamen dragen, zijn echter een stuk zeldzamer. We stellen je graag voor aan wat vrijwel zeker de absolute wereldkampioen is op dat vlak.

De setting: een druilerig parkeerterrein. De situatie: ondergetekende, Lars Krijgsman én Joas van Wingerden kijken naar twee nagenoeg identieke auto’s en weten geen van drieën wat het precies zijn. Uniek, want meestal is het kleinste detail genoeg om in koor merk, model en bouwjaar te scanderen. Nu is echter alles anders. ‘Het lijkt op een Horizon’ breng ik vertwijfeld uit. ‘Ze doen mij denken aan een Talbot Samba’, voegt Joas toe. ‘Maar’, hakkelt Lars, ‘Er staat ook een Chrysler-logo op’. Conclusie: we weten het niet. Maar nu wel.

Jazeker, uw nieuwsschrijvers willen elkaar ook weleens ontmoeten als ze niet aan het werk zijn. Voor wie het weten wil: zeker, dan is het ook gezellig. En ja, dan gaat het (meestal) ook over auto’s. Afgelopen donderdagavond spraken we af bij de Classic Car Cruise Night bij de Reeuwijkse plassen (geen sponsoring). Die viel door het wat miezerige weer niet zo mooi uit als gehoopt, maar toch was er genoeg te zien. De twee nagenoeg identieke, zwart/grijze hatchbacks van onduidelijke komaf waren daarbij zonder meer het interessantst.

Toch maar even in de verdediging, want ik weet ook wel dat er onder jullie velen zijn die deze auto’s in één oogopslag herkennen. Voor die mensen komt dit stuk vermoedelijk over als raszuiver amateurisme en heb ik nu wellicht in luttele minuten ons zo zorgvuldig opgebouwde kenners-imago met de grond gelijk gemaakt. Wij – Lars, Joas en ik – zijn echter geen van allen ouder dan 33 en liepen dus nog niet rond toen dit model nieuw was. Omdat de eerste onderzoeksresultaten erop lijken te wijzen dat dat voor meer mensen geldt, toch maar deze uiteenzetting.

Vijf per stuk

Het model in kwestie is vermoedelijk de wereldrecordhouder als het gaat om hoeveelheid merknamen op één auto. Dan hebben we het zoals gezegd niet over verschillende versies, want dan gaat die titel ongetwijfeld naar een willekeurig GM-product uit de vorige eeuw. Nee, we hebben het over verschillende merknamen op één enkel exemplaar. Met een beetje fantasie zijn dat er bij deze auto’s vijf. Per stuk. Tegelijkertijd.

Dat zit zo. Dit is in de basis een Chrysler Sunbeam. Dat maakt het geen Amerikaan, want het gaat hier over Chrysler Europe. Als opvolger van de Rootes-groep is dat in feite Brits en de auto werd gebouwd in Linwood, Schotland. In traditionele Engelse stijl waren de wensen groter dan het budget en dus kwam er in 1977 wel een driedeurs hatchback, maar dan op het toen al achterhaalde platform van de Hillman Avenger. De naam ‘Sunbeam’ is hier een modelnaam, maar tot 1976 was dit ook een merk uit het uitgebreide portfolio van Chrysler Europe. We gunnen onszelf daarom de lol om hem als tweede merknaam te tellen. Nummer drie komt in beeld als we concluderen dat de auto in sommige landen te boek stond als de Chrysler-Simca Sunbeam. De Franse merknaam ‘Simca’ was ook Chrysler-eigendom en moest er kennelijk persé bij, ook in Nederland. Hij prijkt dan ook op achterklep van één van de gefotografeerde Sunbeams, een origineel Nederlands exemplaar.

Die auto is echter helemaal geen Chrysler, maar een Talbot. In 1979, twee jaar na de introductie van de Chrysler Sunbeam, werd de hele boedel van Chrysler Europe verkocht aan PSA. De Chrysler Sunbeam werd daarom officieel de Talbot Sunbeam, maar om onduidelijke redenen mocht het Chrysler-logo op de grille voorlopig blijven. De merkverandering kwam min of meer gelijktijdig met de introductie van de in samenwerking met Lotus ontwikkelde, sportieve topversie van de reeks, die daarom Talbot Sunbeam Lotus of Talbot-Simca Sunbeam Lotus heette, mét Chrysler-logo in de grille. Tellen we even mee? Juist: vijf stuks.