Welke van deze auto's wordt Auto van het Jaar 2026?

Eindelijk zijn ze bekend: de zeven auto's die kans maken op de titel Car of the Year 2026. Oftewel: de Europese Auto van het Jaar. Daar zit slechts één auto bij die er niet (ook) met elektrische aandrijflijnen is: de Dacia Bigster.

Vorig jaar werd de Renault 5 E-Tech Electric door een Europese vakjury bekroond tot Car of the Year 2025. Het was voor Renault het tweede jaar op rij dat het de jaarlijkse verkiezing won. In 2024 ging de elektrische Scenic namelijk met dezelfde titel aan de haal. Misschien wint Renault 'm dit jaar wel opnieuw. Eindelijk is de lijst met automobiele finalisten bekend en daar zit ook de Renault 4 E-Tech Electric tussen.

Van de lijst met aanvankelijk 35 automobiele kandidaten zijn door een 60 koppen tellende internationale vakjury slechts zeven overgebleven. Deze finalisten maken dus kans op de titel Car of the Year 2026. Naast de Renault 4 E-Tech Electric maken ook de Citroën C5 Aircross, de Fiat Grande Panda, Skoda Elroq, de Mercedes-Benz CLA, de Kia EV4 en de Dacia Bigster kans op de titel World Car of the Year. De Dacia Bigster is daarbij de enige auto die enkel met verbrandingsmotoren leverbaar is. De C5 Aircross , Grande Panda en CLA zijn er naast als met benzinemotoren namelijk ook met elektrische aandrijflijnen.

Welke auto Car of the Year wordt, wordt in januari tijdens het Autosalon van Brussel bekend.