Welke auto wordt het snelst warm? - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In februari kun je het vroege voorjaar al bijna weer ruiken, maar Koning Winter is dan soms juist nog op zijn sterkst. Een goed moment om dus eens uit te zoeken in welke auto je dan het snelst warmpjes onderweg bent, vonden we dertig jaar geleden. Een grote test moest uitwijzen in welke auto de verwarming de boel het snelst aangenaam wist te maken.

In 1992 haalden we een hele reeks actuele auto's bij elkaar om uit te zoeken welke de meest efficiënte verwarming aan boord had. Zestien stuks, om precies te zijn. De Daihatsu Cuore, Honda Civic, Nissan Primera, Fiat Uno, Opel Astra, Opel Vectra, Audi 100, Ford Fiesta, Renault 19, Seat Toledo, BMW 5-serie, Lada Samara, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Mercedes 200-serie en Volvo 960. Om tot een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te komen, werden alle auto's uiteraard onder dezelfde omstandigheden getest.

De test ging als volgt in zijn werk: "Nadat ze gedurende de nacht tot acht graden onder nul waren afgekoeld, moesten ze tien minuten rijden. Tijdens de rit werkte de verwarming op vol vermogen en werd de lucht deels naar boven, deels omlaag geleid. Het eerste deel van de proef bestond uit een nagebootste stadsrit over een afstand van twee kilometer. Er mocht (in de tweede en derde versnelling) niet harder dan 50 km/h worden gereden. Na vijf minuten 'stadsverkeer' volgde de eerste stop. Daarbij werd de temperatuur gemeten op vier plaatsen: bij de uitstroomopeningen van de ontwaseming, ter hoogte van het hoofd van de bestuurder, in de voetruimte van de bijrijder en in de voetruimte achter. Daarna volgde vijf kilometer binnenweg, waarna er opnieuw werd gemeten. De gemeten temperaturen zijn terug te vinden in de foto's van de testauto's. De bovenste getallen zijn de temperaturen na vijf minuten, de onderste na tien minuten. Het gemiddelde van de acht metingen wordt in de bijschriften vermeld."

Het onderzoek leidde tot een verrassende winnaar: de Lada Samara. "Dat de goedkope Lada in deze verwarmingstest alle concurrenten achter zich liet, was een complete verrassing. De ingenieurs uit Togliatti hebben beslist de nodige koudetests in Siberië uitgevoerd." In de Samara kwam de gemiddelde temperatuur op 27,5 graden uit na de test. Zoals verwacht hadden de kleinere auto's relatief weinig tijd nodig om warm te worden en daarom was ook het resultaat van de Volkswagen Passat een pluim waard. Die eindigde namelijk op de tweede stek, ondanks zijn grotere formaat. Een flinke tegenvaller was de Nissan Primera, waar het gemiddeld slechts 14,9 graden werd. "Na tien minuten was alleen bij de uitstroomopeningen van de ontwaseming een aardige temperatuur te meten." Ook de Renault 19 viel tegen, met een gemiddelde temperatuur van 15,6 graden.

Bij de grote auto's lagen de temperaturen, zoals verwacht, duidelijk lager dan in de kleinere auto's. Zo bleven de Audi 100, BMW 5-serie en Mercedes-Benz 200-serie op respectievelijk 18, nog eens 18 en 18,8 graden gemiddeld steken. De Volvo 960 toonde zich echter van zijn goede kant. Daar kwam het gemiddelde met 22,6 graden beduidend hoger uit. We concludeerden dan ook dat de verwarming van auto's uit koude oorden het best op orde waren. Zowel de Samara als de 960 zagen immers het levenslicht op plekken waar de winters lang en koud kunnen zijn.

Heb jij met één van deze auto's ook ervaringen met de verwarming in de winter? Laat het vooral weten in de reacties, we zijn benieuwd of jullie ervaringen overeenkomen met ons onderzoek uit 1992.