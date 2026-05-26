Wel lichtmetaal, maar geen Autopilot voor Tesla Model Y

De relatief kleine stalen wielen van de goedkoopste Tesla Model Y zijn velen een doorn in het oog, maar daar kun je nu af-fabriek wat aan doen. Wel jammer: autopilot hoort er niet meer bij voor de Tesla Model Y en Tesla Model 3.

18-inch klinkt niet klein, maar is dat onder een auto als de Model Y stiekem toch. Wat daarbij ook niet helpt, is dat Tesla de voordeligste versie van zijn bestseller voorziet van wieldoppen die de uiterste rand van die wielen net niet raken. Daardoor lijken de wielen nog kleiner dan ze zijn en dat geeft zo’n relatief simpele Y, qua formaat toch bepaald geen lullige auto, toch een wat onzekere uitstraling. De oplossing dient zich nu aan in de vorm van het 19-inch lichtmetaal dat al standaard was op de duurdere Premium-versies van de Model Y.

Dat kost trouwens wel wat. Tesla vraagt er maar liefst €2.200 voor het lichtmetaal op de niet-Premiumversie, terwijl de grotere en bredere wielen op papier ook nog 29 kilometer rijbereik kosten door een hoger verbruik. Met het Crossflow-lichtmetaal, overigens nog altijd antraciet van kleur, komt de actieradius van de Model Y ‘Standard’ op 505 kilometer.

Wellicht belangrijker is het feit dat Tesla het aanbod rondom Autopilot en Full-Self-Driving heeft opgeschud. Zo is het nu niet meer mogelijk om FSD in één keer aan te schaffen, een wijziging die Tesla al had aangekondigd. Wie een zelfrijdende Tesla wil, moet nu dus altijd €99 per maand betalen. Ook jammer: de standaard Autopilot-functie is verdwenen. Autopilot was het systeem dat de auto strak tussen de lijntjes kon houden op de snelweg en was de afgelopen jaren meestal standaard op iedere nieuwe Tesla. Nu niet meer: met de komst van FSD als abonnements-optie krijgen nieuwe Tesla’s alleen nog adaptieve cruise control mee.

Overigens is het verlies van autopilot in de praktijk minder erg dan in theorie, omdat dit basis-systeem toch al niet zo prettig werkte. Je kunt het in de Model Y bijvoorbeeld alleen bij stilstand inschakelen en dus niet onderweg switchen tussen Autopilot en cruise control. Bovendien schakelt het systeem zichzelf bij iedere rijstrookwissel automatisch volledig uit, wat het in de drukke Nederlandse praktijk eigenlijk onbruikbaar maakt. Met adaptieve cruise control heb je daar geen last van, al is het natuurlijk wel jammer dat de functie is geschrapt en Tesla-kopers daar niets voor terug krijgen. Aan de prijzen van de Model 3 en Model Y verandert deze keer namelijk niets.