Paul Hermans is zuinig op zijn Lexus NX uit 2022. In mei 2025 heeft hij de auto een zogenoemde lakverzegelingsbehandeling gegeven, in febuari van dit jaar moesten er wegens een terugroepactie echter nieuwe portiergrepen op de SUV. De lak daarvan is dus niet behandeld, de rest van de auto wel. De AutoWeek-lezer wil dat dat gebeurt, wat €100 exclusief BTW kost, maar de dealer zegt daarvoor niet verantwoordelijk te zijn. Een vraag die we voorleggen aan ons expertpanel.

Paul Hermans, Reuver schrijft ons: “Bij mijn Lexus NX uit 2022 zijn door de dealer in het kader van een terugroepactie afgelopen februari de vier deurgrepen vervangen. Nu had de auto in mei 2025 een lakverzegelingsbehandeling gehad, waarbij de deurgrepen mee zijn behandeld. Omdat ze zijn vervangen, zie ik mij genoodzaakt ze opnieuw een behandeling te moeten laten geven. Dit kost € 100, exclusief BTW. De dealer geeft aan dat deze hier niet voor verantwoordelijk is. Dat vind ik vreemd. Lexus heeft op eigen initiatief (zonder mijn goedkeuring) de deurgrepen vervangen en zadelt mij nu met een extra kostenpost op. Hoe kijken jullie hier tegenaan?”



Eigen keus, geen deel koopovereenkomst maar verdedigbaar

Deze vraag leggen we voor aan Sjaak Drinkenburg, juridisch expert van DAS: “Een dergelijke lakbehandeling is een eigen keus waar verkoper en importeur buiten staan. Anders gesteld: dit heeft geen deel uitgemaakt van de koopovereenkomst. Vanuit de verkoper in de eerste plaats en de importeur in de tweede plaats mag wel verwacht worden dat men een deugdelijke, conforme en ook veilige auto levert. Gebeurt dit niet - wat hier kennelijk aan de orde was - dan zal men binnen een redelijke termijn voor (kosteloos) herstel moeten zorgdragen. Eventueel directe gevolgschade komt daarbij in beginsel voor rekening van de verkoper. Nu deze klaarblijkelijk zonder overleg tot vervanging van de deurgrepen is overgegaan en u als gevolg hiervan met extra kosten te maken krijgt, vind ik het verdedigbaar dat de dealer deze kosten aan u vergoedt.”

De foto is puur ter illustratie, het is niet de Lexus NX van Paul Hermans.