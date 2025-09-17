Wegenbelasting voor elektrische auto's stijgt minder hard

Goed nieuws voor wie een elektrische auto heeft: de korting op de wegenbelasting voor elektrische auto's is in 2026 iets groter dan aanvankelijk werd aangekondigd.

Met ingang van dit jaar moesten EV-rijders voor het eerst mrb betalen. De wegenbelasting voor elektrische auto's is wel relatief gunstig. Heel 2025 krijg je namelijk 75 procent korting op het tarief dat voor benzine- en dieselrijders geldt. Die korting zou per 2026 omlaag gaan naar 25 procent. In de Miljoenennota staat onder meer dat de korting op de mrb voor elektrische auto's iets minder hard afneemt.

Met ingang van 2026 is de korting op de mrb voor EV-rijders niet 25 procent, maar 30 procent. Wie een elektrische auto heeft, betaalt vanaf volgend jaar dus aanzienlijk meer wegenbelasting dan dit jaar, maar wél minder dan aanvankelijk leek. De korting op de mrb voor EV-rijders blijft tot en met 2028 in stand. In 2029 gaat de korting naar 25 procent, per 2039 is er geen mrb-voordeel meer voor uitstootvrije personenauto's.

Belangrijk: het gaat hier om de mrb voor emissievrije personenauto's. Daar vallen elektrische auto's en waterstofauto's onder. De mrb-korting per 2026 geldt niet voor elektrische bestelauto's en heeft al helemaal geen betrekking op plug-in hybrides.