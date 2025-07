In heel Europa gaat het om meer dan een miljoen auto’s die zijn uitgerust met een zogeheten 1.5 BlueHDi-motor. Bij die motoren kan er een probleem zijn met de nokkenasketting, waardoor die te snel slijt. In de garage wordt onder meer nagekeken of de nokkenasketting vervangen moet worden. Er volgt ook een software-update en mogelijk wordt de olie vervangen.

Het gaat in totaal om 24.000 auto’s van vijf merken die werden gebouwd tussen oktober 2017 en januari 2023: Peugeot, Opel, Citroën, Fiat en DS. In totaal gaat het om 34 verschillende modellen. "Vanaf vandaag wordt al een klein aantal auto’s teruggehaald”, zegt Jeroen Maas, persvoorlichter van Stellantis. "Het gaat daarbij om de oudste modellen die het meeste risico lopen. Na de zomer, zo rond oktober, volgt de rest.”

Compensatie voor meer auto-eigenaren

Vanwege de problemen heeft Stellantis besloten om voor eigenaren van meer getroffen auto’s de onkosten te vergoeden. Het gaat om auto’s die maximaal tien jaar oud zijn of tot 240.000 kilometer op de teller hebben. "Voor iedereen die een auto heeft die binnen deze kaders valt, is de terugroepactie kosteloos”, aldus Maas.

Klanten die tussen begin 2023 en eind juni 2025 reparaties moesten laten uitvoeren die te maken hebben met het motorprobleem, kunnen bovendien compensatie aanvragen. Half juli wordt hiervoor een compensatieplatform opgetuigd, waar eigenaren ook terecht kunnen voor vragen. De Belgische tak van Stellantis heeft een persbericht online gezet over de terugroepactie.

Geen gewonden of doden door motorprobleem

Persvoorlichter Maas benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. „Er zijn geen ongevallen bekend, laat staan letselgevallen als gevolg van een kapotte motor.” Omdat in Nederland de laatste jaren relatief weinig diesels zijn verkocht vallen de aantallen mee, maar in andere landen gaat het om veel grotere aantallen. In België gaat het om ongeveer 117.000 dieselauto’s en in Frankrijk om maar liefst 636.000 voertuigen.

Het is de derde keer dat Stellantis met omvangrijke en ingrijpende terugroepacties komt. Eerder was er ook al sprake van compensatie voor problemen met PureTech-motoren. En enkele weken geleden werd bekend dat 33.260 Nederlandse eigenaren van een Citroën C3 of DS3 met een defecte Takata-airbag het advies krijgen om hun auto niet meer te gebruiken.