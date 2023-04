Weer prijsverlaging voor Tesla Model 3

De Tesla Model 3 is wederom fors in prijs verlaagd. Dat betekent voor de Nederlandse markt dat er nu meer opties zijn voor particuliere kopers die in aanmerking willen komen voor SEPP-subsidie.

SEPP, ofwel Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, was al mogelijk voor de Tesla Model 3, maar onder een strikte voorwaarde. Alléén de absolute basisversie van de voordeligste Tesla, dus een achterwielaandrijver in het wit en zonder één enkele optie, bleef voorheen namelijk onder de SEPP-bovengrens van 45 mille. De in januari aangekondigde vanafprijs van €44.990 (ex afleverkosten) betekende destijds ook al een hele forse verlaging, want vóór januari kostte dezelfde Model 3 je nog € 51.990.

Tesla voert nu doodleuk wéér een prijsverlaging door, en ditmaal niet tijdelijk. De Tesla Model 3 is nu beschikbaar vanaf € 41.990, ofwel €42.993 met afleverkosten. De auto is dus nog eens €3.000 voordeliger dan voorheen, of €10.000 voordeliger dan in december! Voor dat geld krijg je als vanouds een Model 3 met achterwielaandrijving en een WLTP-actieradius van maar liefst 491 kilometer, al spreekt Tesla zelf van 510 kilometer voor de versie met 18-inch basiswielen. Van 0 naar 100 gaat in 6,1 tellen, niets te klagen dus.

Waar er voorheen geen optiemogelijkheden waren voor kopers onder de SEPP-regeling, kan dat nu wel. Zelfs de knetterdure kleur rood – een optie van maar liefst €2.000 – doet de auto nu niet meer boven de 45 mille uitkomen. De zilverkleurige 19-inchwielen ook niet, al gaat de combinatie van die wielen en een optionele kleur wel weer net te ver. Ook een trekhaak behoort nu tot de mogelijkheden voor subsidiejagers. Hoe dan ook: de Model 3 is wederom voordeliger, en daarmee nog meer dan voorheen gewoon een ijzersterke aanbieding in EV-land.

Wie nu instapt, rijdt trouwens wel binnenkort in een oud model rond. Een sterk gefacelifte versie van de Model 3 is aanstaande en lekte gisteren uit, al is de kans groot dat die nieuwe versie de prijzen weer wat doet stijgen.

De prijsverlaging geldt vooralsnog trouwens niet voor het hoge broertje van de Model 3, de Tesla Model Y. Als dat verandert, lees je het uiteraard hier.