Occasions zijn nog altijd niet aan te slepen. Afgelopen maand groeide het aantal verhandelde tweedehands auto's en ook over het hele jaar tot nu toe is er groei. Er staat een opvallend oud model tussen de populairste occasions: de Peugeot 206.

Er zijn vorige maand maar liefst 184.774 gebruikte auto's verhandeld en dat zijn er 6,1 procent meer dan vorig jaar juli. Dat becijferen de Bovag en RDC. Over het hele jaar tot nu toe bedraagt de stijging 4,5 procent vergeleken met vorig jaar. In totaal zijn er in 2025 al zeker 1.264.942 occasions naar een nieuwe eigenaar gegaan. Het leeuwendeel daarvan (65,3 procent) werd verkocht door een autobedrijf.

Uiteraard is er ook weer een top 10 populairste modellen. Sterker zelfs; er zijn er twee. De Bovag en RDC hebben zowel de populairste occasions bij autobedrijven als onder particuliere verkopers op een rijtje gezet. Die lijstjes lopen hier en daar nog wat uiteen. Zo is dit jaar de meest verhandelde occasion bij autobedrijven de Kia Niro, terwijl het onder particulieren de Volkswagen Polo is.

Volgens de Bovag worden er door consumenten onderling ook oudere occasions verkocht en dat blijkt wel uit het feit dat er een behoorlijk oudgediende doodleuk in de top 10 staat: de Peugeot 206. Alweer zo'n zestien jaar geleden verdween de reguliere 206 van de Nederlandse markt en zelfs de stevig gefacelifte versie, de 206+, is al ruim twaalf jaar niet meer nieuw te koop. Desondanks werden er in de afgelopen zeven maanden gewoon nog dik 7.000 Peugeots 206 verhandeld door particulieren.

Top 10 bedrijven aan consumenten

Kia Niro, 13.585 registraties Peugeot 208, 12.541 registraties Opel Corsa, 11.249 registraties Renault Clio, 10.930 registraties Volkswagen Polo, 10.499 registraties Toyota Aygo, 10.316 registraties Ford Fiesta, 9.626 registraties Volkswagen Golf, 8.916 registraties Renault Captur, 8.327 registraties Tesla Model 3, 7.623 registraties

Top 10 consumenten aan consumenten

Volkswagen Golf, 19.410 registraties Volkswagen Polo, 18.311 registraties Opel Corsa, 10.696 registraties Toyota Aygo, 8.465 registraties BMW 3-serie, 7.923 registraties Ford Fiesta, 7.470 registraties Peugeot 206, 7.058 registraties Renault Clio, 6.857 registraties Peugeot 107, 6.845 registraties Volkswagen Up, 6.430 registraties

Veel bedrijven zijn er volgens de Bovag goed op voorbereid dat er alsmaar meer occasions worden verkocht. Dat wil zeggen: de gemiddelde bedrijfsvoorraad groeit, want er staan nu bijna 395.000 occasions te koop, bijna 20.000 meer dan vorig jaar. Het leeuwendeel (dik 277.000 stuks) heeft enkel een benzinemotor, bijna 65.000 hebben een hybride aandrijflijn en dik 21.000 zijn volledig elektrisch.

Over elektrische occasions gesproken: Bovag meldt dat er tot nu toe door autobedrijven zo'n 5 procent meer gebruikte elektrische auto's zijn verhandeld dit jaar. In totaal waren het er 38.227. Onder consumenten is de groei veel groter: dik 56 procent, van 10.484 naar 16.381 stuks.