Weer meer nieuwe caravans en campers verkocht

De verkoop van nieuwe caravans en campers in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Van alle caravans en kampeerauto's in ons land staan de meeste geregistreerd in de provincie Noord-Brabant.

In de eerste zes maanden zijn 6256 nieuwe campers en caravans afgeleverd, 7,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Er heerst veel economische onzekerheid en er is nogal wat gaande in de wereld, maar dat houdt de Nederlandse kampeerder niet tegen om erop uit te trekken", stelt KCI-voorzitter Roel Reineman.

Nederland telde in juni bijna 630.000 caravans en kampeerauto's, een recordaantal. Daarvan staat ruim 17 procent geregistreerd in Noord-Brabant, gevolgd door Gelderland dat 14 procent van alle caravans en campers in bezit heeft.

De vraag naar tweedehandse caravans en campers is nagenoeg gelijk gebleven.