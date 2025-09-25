In de Europese Unie zijn in augustus meer nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Van alle geregistreerde nieuwe auto's had ruim een derde een hybride aandrijflijn. Dat en meer blijkt uit cijfers van brancheorganisatie European Automobile Manufacturers' Association (ACEA).

Uit cijfers van ACEA blijkt dat er in augustus in de Europese Unie 677.786 nieuwe personenauto's op kenteken zijn gezet. Dat zijn er 5,4 procent meer dan de ruim 643.000 exemplaren die in dezelfde maand vorig jaar zijn geregistreerd. Vegen we de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar op een hoop, dan zien we dat er dit jaar in de EU 7.168.848 nieuwe personenauto's op kenteken zijn gezet. Dat zijn er 0,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van alle in augustus gekentekende auto's had ruim een kwart een benzinemotor zonder elektrohulp. In augustus vorig jaar had nog een derde van alle nieuwe auto's een traditionele benzinemotor zonder enige vorm van elektrificatie. De verschuiving van 'traditioneel benzine' naar hybride en dus ook ook naar mild-hybride is al tijden zichtbaar. Bijna 34 procent van de in augustus geregistreerde auto's had een hybride aandrijflijn. In augustus vorig jaar ging het om 31,3 procent. Bijna 18 procent was een EV en ook hier zien we groei: in augustus vorig jaar waren EV's goed voor een aandeel van 14,4 procent.

De markt voor diesels krimpt verder. In een jaar tijd is het marktaandeel van diesels met 2,3 procentpunten gedaald naar 8,8 procent. De markt voor plug-ins profiteert: het aandeel plug-ins in de Europese registraties is in augustus 3,3 procentpunten groter. Ruim één op de tien van de in augustus in de Europese Unie gekentekende nieuwe personenauto's had een plug-in hybride aandrijflijn.

Type aandrijflijn Aandeel augustus 2025 Aandeel augustus 2024 Verschil in procentpunten Benzine 26,3% 33,1% -6,8 Hybride 33,9% 31,3% +2,6 Elektrisch 17,8% 14,4% +3,2 Diesel 8,8% 11,2% -2,4 Plug-in hybride 10,4% 7,1% +3,3 Overig (lpg, cng, waterstof) 2,8% 2,9% -0,1

Automerken

In augustus zijn er in de Europese Unie weer meer BYD's dan Tesla's op kenteken gezet. BYD registreerde in augustus 9.130 nieuwe auto's. Dat waren er ruim 200 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Tesla bleef op 8.220 auto's steken. Dat waren er juist 36,6 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan is Tesla (85.673 auto's, -42,9 procent) BYD (67.632 auto's, +244 procent) nog voor.

Automerk Volkswagen was weer het populairste merk in de EU met een marktaandeel van 11,2 procent. Er zijn in augustus 6,3 procent meer Volkswagens in de EU geregistreerd. Ook de andere automerken van de Volkswagen Group doen het goed. We noemen: Skoda (+4,8 procent), Audi (+1,2 procent) en Cupra (+61 procent!). Seat (-9,6 procent) en Porsche (-6,1 procent) doken weer in de min.

Stellantis was als groep goed voor een marktaandeel van 14,2 procent (augustus 2024: 14,4 procent). Het zette een bescheiden 3,4 procent meer auto's op naam dan in augustus vorig jaar. Peugeot daalde flink (-9,4 procent), terwijl Citroën een stevige plus van wel 41,3 procent scoorde. Opel deed het bijna 4 procent mínder goed, Fiat juist dik 13 procent beter. Ook Alfa Romeo plust fraai en registreerde bijna 64 procent meer auto's. Jeep (-1,6 procent) en DS (-24,4 procent) maken de hoge managers vast minder blij.

Renault zag zijn registraties met 6,6 procent toenemen, Dacia met een nog fraaiere 8,6 procent en Alpine noteerde - dankzij de A290 - zelfs een plus van bijna 250 procent achter zijn naam. Toyota en Lexus deden het met krimpcijfers van -0,3 en -15 procent minder best. Hyundai (+14,8 procent) scoorde weer fraai, Kia (-6,5 procent) juist weer minder.

Meer plussen en minnen: Mercedes-Benz (+1,3 procent), Ford (-3,5 procent), Volvo (-19,3 procent), SAIC Motor (+59,4 procent!), Nissan (+4,3 procent), Suzuki (-8,9 procent procent), Mazda (-18,3 procent), Mitsubishi (-32,2 procent) en Honda (+5,3 procent).