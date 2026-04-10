Tesla werkt aan de ontwikkeling van een kleinere en goedkopere elektrische SUV. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Volgens de bronnen gaat het om een geheel nieuw model en niet om een variant van Tesla's Model 3 of Y.

Daarbij zou Tesla mikken op een aanzienlijk lagere prijs dan zijn huidige instapmodel, de Model 3. Om die kostenbesparing mogelijk te maken zou Tesla willen besparen door onder andere een kleinere accu te gebruiken. Dat zou betekenen dat de wagen een kleinere actieradius krijgt.

Tesla wil de auto in China gaan maken, aldus de bronnen. Een bron gaf aan dat Tesla de productie mogelijk wil uitbreiden naar de Verenigde Staten en Europa. De bronnen voegden verder toe dat het project zich nog in een vroege fase bevindt.

Bij het bedrijf van topman Elon Musk lopen vaker projecten die later weer worden geannuleerd. Reuters kon niet vaststellen of Tesla al groen licht heeft gegeven voor de productie van de auto. Het Amerikaanse concern reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Deze berichten zijn niet nieuw. Twee jaar geleden konden we dit al melden. Elon Musk zelf bevestigde toen al dat er een auto zou komen, die mogelijk Tesla Model 2 gaat heten. Volgens de toen rondgaande geruchten zou de kleinste Tesla zo’n 20.000 dollar aan materialen kosten, tegen 28.000 dollar voor de huidige goedkopere modellen.