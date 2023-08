Wéér een nieuw EV-merk van Geely: Ji Yue

Een artikel over een nieuw merk van Geely kan haast niet anders dan beginnen met een opsomming van de merken het al in portefeuille heeft. In het portfolio van Geely komen we niet alleen Volvo, Polestar en de helft van Smart tegen, maar ook merken als Geometry, Lynk & Co, Livan, Proton, Zeekr, LEVC, Radar en Farizon. Lynk & Co en Zeekr zijn daarvan de recentste toevoegingen aan het Europese merkenaanbod. In China voegt Geely nu Ji Yue aan zijn familie toe.

Geely omschrijft Ji Yue als een 'premium intelligent technologiemerk'. Geely heeft voor het merk het grote Chinese techbedrijf Baidu aangehaakt. Baidu wordt onder meer verantwoordelijk voor het leveren van hard- en software met betrekking tot kunstmatige intelligentie, 'slimme interieurs' en autonoom rijden.

De eerste auto van Ji Yue heet niet geheel inspiratievol '01'. De Ji Yue 01 staat op het SEA-platform van Geely, een modulaire EV-basis waarvan je varianten aantreft onder de Smart #1 en #3, Volvo EX30, Zeekr X, Lotus Eletre, Zeekr 001 en Polestar 4 en 5. Technische specificaties geeft Geely nog niet vrij, maar dankzij een duik in de database van de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie kunnen we je toch wat over de auto vertellen.

De Ji Yue 01 is 4,85 meter lang, 1,99 meter breed en 1,61 meter hoog. De wielbasis bedraagt een behoorlijke 3 meter. De minimaal 2.240 kilo wegende EV komt op de markt met een enkele 272 pk sterke elektromotor op achteras, maar ook met zowel voor als achter een dergelijke krachtbron. De Volvo EX30 en Smart #1 hebben eveneens deze elektromotoren. Kijk dus niet gek op als de accupakketten van deze 01 overeenkomen met de exemplaren in dit tweetal. Of Ji Yue ook naar Europa komt? Daarover zegt Geely nog niets. Gezien de grote ambities die Geely in Europa heeft, zou het ons niet verbazen als dat op termijn gaat gebeuren.