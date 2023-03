Wat kost het om een gebruikte Lamborghini of Ferrari te rijden?

Stel je voor: je wint die ton. Je bent autoliefhebber. Je leeft toevallig maar één keer. Dan trek je de stoute schoenen aan en … je kóópt die gebruikte Lamborghini of Ferrari. Maar dan? Loop je erop leeg? Of is het een goede investering? Een rondje langs wat velden.

Met de deur in huis: het antwoord op de vraag wat een jaartje Lamborghini Gallardo rijden je gaat kosten, is niet zo simpel. Elke auto is uniek en raspaardjes als een gebruikte Lamborghini of Ferrari zijn nog een beetje unieker. Dat maakt een helder, eenduidig antwoord lastig. Dan is er nog een factor die erg bepalend is en die het nog ingewikkelder maakt: hoe staat de eigenaar en berijder in dit ‘avontuur’?

'Beleving kost geld'

Rik Zuurbier is Alfa Romeo-specialist bij Il Biscione in Houten en hij maakt de prachtigste dingen. Oudere auto’s worden in zijn handen als nieuw, hij kent zijn klandizie en heeft een heldere visie. Hij komt heel snel bij de kern: “Een exclusieve Italiaanse auto kopen en rijden is een bewuste keuze, want je gaat een soort verbintenis aan. Je moet je op voorhand afvragen: wat heb ik over voor deze beleving? Want dát is het! Die beleving kost geld en dat wordt steeds meer naarmate de auto unieker of complexer is. Dan heb je wel iets heel bijzonders, wat niemand anders heeft.” Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en we kunnen dit betoog redelijk volgen. Maar het mag iets concreter.

Wat geef je mee aan koper klassieke Ferrari?

We schieten daarom een handelaar aan die doet in youngtimers en klassiekers. Hij heeft een fraaie klassieke Ferrari te koop staan. Wat kan hij meegeven aan een koper die met het geld uit een oude sok zichzelf pakweg een Ferrari 328 GTS cadeau doet? Wat kan hij of zij verwachten aan kosten voor onderhoud en reparaties? Het antwoord: “Ik verkoop deze auto’s. Mensen kunnen zich vast voorstellen dat een oudere Ferrari rijden geld gaat kosten, maar dan heb je ook wat. Maar hoeveel, daar ben ik niet van.” Het klinkt niet alsof je hier moet terugkomen als er bij een stoplichtsprintje onverhoopt een drijfstang door het blok komt zetten.

Een keer per jaar beurt voor 800 euro, en om de drie jaar voor 3.000

We kloppen aan bij De Leon Classic Cars, waar een mooie Ferrari Mondial te koop staat. Voor nog geen halve ton kun je Ferrari-rijder zijn, hoe gaaf is dat? Maar wat gaat dat bezit na aanschaf kosten? “Dat kun je niet op voorhand zo zeggen, want dat hangt van veel factoren af”, aldus Leon van Erve, directeur en eigenaar. “Er zit veel verschil in de auto’s onderling. Ik verkoop niet alleen Ferrari’s, ik rijd ze ook al jaren zelf. Eén keer per jaar een beurt van 800 euro en elke drie jaar een beurt van een ongeveer 3.000 euro, daarop moet je wel minimaal rekenen. Maar wanneer je vraagt wat het rijden met een Ferrari je gaat kosten, dan heb je het geld er feitelijk niet voor. Dan moet je een gewone auto kopen.”

Neem geen Lamborghini of Ferrari voor dagelijks gebruik

Leon benadrukt dat er maatwerk nodig is. “Zo’n Mondial is iets heel anders dan een Testarossa, die veel gecompliceerder is. Voor dagelijks gebruik moet je helemaal geen Lamborghini of Ferrari nemen. Bovendien moet je zo’n auto rijden met veel gevoel en met veel beleid. En dan niet te veel kilometers maken. Geld zou geen rol mogen spelen als je een Lamborghini of een Ferrari kiest. Is geld een factor, dan moet je voor een Kia of een Toyota gaan.”

Lambo is kassa

Heel concreet is het verhaal van een particulier die met een Lamborghini (en eerder al een Ferrari) ‘het avontuur’ aanging: Wil van Buuren begon met een Fiat Dino, maakte meters met een Murciélago (kijk vooral ook even deze Blits Bezit van Wil met zijn Lambo) en reed daarvoor ook al een Diablo en nog een paar andere Lamborghini’s. Exotische sportwagens met een middenmotor zijn berucht. Bij groot onderhoud, als een distributieriem aan vervanging toe is, moet bij sommige types het motorblok worden gelicht. Iedereen kan zich voorstellen dat zoiets meer neigt naar een operatie dan naar een onderhoudsbeurt. Dan gaat de teller lopen naar een fors eindbedrag, zo blijkt.

Schrikken bij een bijgeluid

“Ferrari is wat verfijnder, maar Lamborghini is bruter en extremer en dat past beter bij mij. Een Italiaans raspaardje, tja. Mijn ervaring is dat het allemaal meer kost dan een normale auto en dat je ook vaker met defecten te maken hebt. Dat is althans grofweg wat ik heb meegemaakt”, aldus de ervaringsdeskundige. Hij spreekt over een tijd waarin hij in loondienst werkte en nagenoeg al zijn geld opging aan zijn prachtige auto’s. Dankzij de kennis die hij opbouwde over de markt in exoten, kon hij de afschrijving bij het inruilen van zijn Lamborghini’s steeds beter in de hand houden. “Maar als ik achter het stuur zat en een bijgeluid hoorde, schrok ik meteen. Je weet dat zoiets fikse financiële gevolgen kan hebben.” Dat bijgeluid was destijds een differentieel dat versleten bleek. Kosten: € 8.000.

Koppeling: 8.000 euro

Toen was ook de koppeling niet meer okselfris. Kosten: opnieuw € 8.000. “De rekening liep uiteindelijk op tot maar liefst 24 mille, omdat er ook nog wat andere dingetjes waren, zoals 16 liter nieuwe motorolie. Pas toen was hij weer helemaal goed.” Nog een veelzeggend verhaald: de Lamborghini-liefhebber kocht weer een andere auto, maar had geen geld meer om de bpm te voldoen. Daarom schorste hij de auto voor een half jaar en is hij gaan sparen. Na zeven maanden was er voldoende saldo voor de bpm en om de auto op kenteken te zetten. Dat moet je kennelijk allemaal over hebben voor een Lambo-beleving. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de officiële merkdealer het onderhoud en de reparaties uitvoerde. Dat feit brengt ons bij het volgende hoofdstuk.

Merkdealer of -specialist voor onderhoud

Als je je raspaardje goed en fris wilt houden, ben je in beginsel veroordeeld tot onderhoud bij de merkdealer, dan wel bij een merkspecialist met een klinkende reputatie. Die garages hanteren hogere tarieven, en daarmee zul je het moeten doen. Zijn specialisten dan afzetters die misbruik maken van de situatie? Dat niet, maar ze hebben wel meer te bieden en zijn daardoor duurder, hoewel ze net zo goed in een speelveld van leveranciers, klanten en concurrenten zitten, net als iedereen. De officiële merkdealer en erkende specialisten hebben bovendien een troef in handen die voor heel veel liefhebbers van Italiaanse supercars belangrijk is: een officiële garagestempel in het onderhoudsboekje. “Als je het hebt over een Ferrari aankopen als investering, dan is een onderhoudstraject met de juiste stempels van groot belang”, horen we bij Heijstee Classics. Daar hebben ze trouwens een fraaie Testarossa staan voor 128 mille. “Je investering blijft overeind, omdat de historie helder is, iets wat telt in deze wereld.” Als je die investering wilt behouden, kom je niet onder dat traject uit. Het is bovendien evident dat bij merkdealers en merkspecialisten de meeste kennis en kunde in huis is. Dat gegeven maakt de hogere garagekosten meer dan goed.

Advies importeur: kies een in de EU geleverde

De Nederlandse importeur van Lamborghini bevestigt dat uiteraard, maar heeft nog meer tips voor het geval je die ton wint en je een gebruikte – pak hem beet – Gallardo kunt kopen. Het eerste advies: neem de tijd. “Het kiezen mag best even duren, want die ton loopt niet weg”, aldus een woordvoerder. “Heb je een auto op het oog, dan moet je altijd een aankoopkeuring laten doen, en zeker eentje waarbij de bodemplaat wordt verwijderd.” De importeur adviseert altijd een auto uit de EU aan te schaffen. “In andere werelddelen spelen andere verwachtingen. In de Verenigde Staten tanken ze bijvoorbeeld 89 octaan, hier tanken wij 98. Dubai heeft ook best wat aanbod, maar woestijnzand kan een negatieve uitwerking hebben op een gevoelige auto als een Gallardo.” Hij heeft nog meer tips. “Ga voor een auto waarvan de historie bekend en aanwezig is. Als er iets ontbreekt, is dat verdacht en moet er een gedegen verklaring voor zijn, anders moet je de auto laten staan. Er zijn Gallardo’s te koop van grofweg 80.000 tot 150.000 euro. Het is aannemelijk dat de auto van anderhalve ton beter is.”

Auto uit verzameling vereist extra aandacht

Speciale aandacht is vereist voor een auto die uit een verzameling komt en een tijd op stal heeft gestaan. “Reken dan op 10.000 tot 15.000 euro aan kosten om hem weer lekker rijdend te krijgen. En dan gaan we uit van een auto die in technisch goede staat verkeert. Dat geld moet je dus aftrekken van je besteedbare bedrag. Is een auto in mindere staat, dan kan een opknapbeurt zomaar naar de 50 mille gaan.” En de afschrijving? “Een model als de Gallardo Superleggera is zeer waardevast, maar ook bij een gewone Gallardo moet je de afschrijving wel redelijk in de hand kunnen houden, vooral als je bij aanschaf meteen de investering doet om hem strak op de weg te zetten.”

Word lid van een merkenclub

Een Italiaanse exoot rijden kost dus veel geld. Belangrijk is om niet in het aankoopproces te blijven hangen. Dat advies geeft Rik Zuurbier ons tot slot mee. Ook hier geldt de aanbeveling om altijd voor aanschaf een grondige check te laten uitvoeren. “Doe vooraf een aankoopkeuring en word ook lid van een merkenclub. Daar zit behalve kennis heel veel passie en dat werkt aanstekelijk en stimulerend. Vergeleken met een revisie van een Ferrari-V8, die heel veel geld kost, is een aankoopkeuring of lidmaatschap van een club een peulenschil”, aldus Rik. En, niet vergeten: “Niemand heeft een Ferrari of Lamborghini nodig, het is allemaal emotie. Maar zonder emotie geen leven.”

Bekijk hier het aanbod Lamborghini's en Ferrari's tot een ton in ons occasionaanbod.