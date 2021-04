Wat is het geheim van Aiways?

De Chinezen komen, maar nu echt. Een van hun nieuwe merken is Aiways, tot voor enkele jaren zelfs in eigen land volslagen onbekend. Ineens rijdt het door ons drassige polderlandschap. Dat roept de vraag op wat Aiways zich in het hoofd heeft gehaald.

Ik herinner me een bijzondere rit, nog niet zo heel lang geleden, begin september 2019. Ik mocht een prototype van Amsterdam naar Parijs rijden, de Aiways U5, met bij mij aan boord drie Chinezen en een taalbarrière waarbij vergeleken hun fameuze muur verbleekt tot een stoeprandje. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het avontuur met enige scepsis in ging, maar inmiddels, nog geen anderhalf jaar later, staan de eerste vijfhonderd Aiways op Nederlands kenteken. Wat zijn de plannen met het piepjonge merk uit China? We vragen het aan Alexander Klose, als Executive Vice President Overseas Operations verantwoordelijk voor alle markten buiten China en Hans Kassens, die de Nederlandse markt bestiert.

Een nieuwe automerk opzetten in een wereld vol mastodonten. Is dat geen gekkenwerk?

Klose: “Het vergde vooral veel lef. Als je het me vijf jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd dat het onmogelijk is. Maar hier zijn we dan, in het hol van de leeuw, het hart van de Duitse auto-industrie, München. Het is een geweldig verhaal en dat vraagt om een groep mensen die durft wat maar zelden wordt gedaan: vanuit het niets een automerk opzetten. Alleen Tesla lukt dat de afgelopen decennia, dus dachten onze oprichters: misschien kunnen wij dat vanuit China doen. Veel mensen bij Aiways hebben een achtergrond in de automobielindustrie, waar ze dingen hadden gezien die niet zo gingen als zij dachten dat het zou moeten. Het was niet klant- en berijdergericht genoeg voor ze. Verder wilden ze weg van de verbrandingsmotor of zelfs maar hybride: het moest puur EV worden. Dat waren de basiswaarden. Vanaf het begin waren ze vastbesloten een eigen fabriek neer te zetten, waar je volledige controle hebt over wat je produceert en het kwaliteitsniveau daarvan. Dat is gemakkelijk gezegd, maar het vergt een hoop volharding om de daad bij het woord te voegen. Vooral het afgelopen jaar was een verdraaid lastige tijd om aan de geboorte van een merk te werken. Het heeft onze Europese lancering wat vertraagd, maar we gingen onvermoeid verder met de productontwikkeling en inmiddels zijn we er. Kortom: je hebt een idee nodig en daaraan moet je vasthouden. Dat neemt niet weg dat je er af en toe aan moet sleutelen. Zo was ons aanvankelijke idee om de auto in Europa uitsluitend via lease aan de man te brengen, maar we ontdekten dat veel klanten liever kopen. Dus doen we dat nu ook. Ook aan de auto is onderweg nog wat gefinetuned, hoewel het model in grote lijnen vanaf het begin stond.”

Nederland moet als typisch EV-land een honingpot voor jullie zijn?

Klose: “Aanvankelijk was onze voorkeurslijst aan landen anders. Toen we goed en wel aan onze Europese campagne begonnen, werden we gedwarsboomd door corona en veranderde het beleid in veel landen. Daardoor waren markten, die voorheen heel interessant waren, dat ineens minder, zoals Noorwegen. Andere landen zijn meer behulpzaam. Zelfs tijdens de zwaarste restricties was het verkeer tussen ons Europese hoofdkwartier in Duitsland en Nederland in beide richtingen relatief vrij, terwijl Noorwegen nagenoeg afgesloten was. Mede daardoor is ons landschap veranderd. Je noemt terecht Nederland als typisch EV-land, maar ook Frankrijk heeft het afgelopen jaar ongekend goed gedaan en zelfs in landen waar elektrisch rijden achterliep, zoals Denemarken en België, gaat het ineens hard. Nederland is voor ons ook interessant vanwege de beperkte grootte en de bevolkingsdichtheid, die het gemakkelijk maakt een groot publiek te bereiken. Bovendien hebben jullie niet, zoals hier in Duitsland nog steeds, de behoefte om lange afstanden op topsnelheid te rijden. Daarvoor zijn EV’s nog niet echt geschikt. De infrastructuur in Duitsland begint aardig op peil te komen, maar desondanks is een ritje München – Berlijn wat anders dan Rotterdam – Amsterdam. Alles klopt in Nederland, waardoor het een perfect land voor EV’s is.”

En dan online verkopen. Dat ging bij andere merken niet altijd even goed.

Kassens: “Aan Tesla hebben we kunnen zien dat zoiets heel succesvol kan zijn. Ik heb klantbeleving en -tevredenheid altijd erg belangrijk gevonden, dus hebben we geprobeerd het op een heel klantgerichte manier in te steken. Daarmee bedoel ik dat we aan de ene kant een online platform zijn, maar ondertussen ook goed bereikbaar. Daarnaast houden we goed contact met de klant. Als logistieke partner hebben we, net als Tesla, Koopman Car Terminal. Zij zorgen voor de ontvangt van de auto’s, ze maken ze technisch rijklaar en dragen zorg voor een poetsbeurt. Verder leveren ze de auto’s op locatie, dus bij de berijder, af.

In deze covid-tijden is het natuurlijk moeilijk om een heel persoonlijke aflevering te doen, daarom vind je op onze website acht instructievideo’s. Een dag voor de aflevering krijgen onze klanten een mail met een link naar die filmpjes. Zo kan hij met zijn mobiele telefoon in de hand bekend worden met de bediening van zijn nieuwe auto. Ook adverteren doen we zo veel mogelijk online: Facebook, Instagram, Google. De reacties en traffic op onze site tonen aan dat dat heel goed werkt. Verder is er voor de introductie al veel reuring aan het merk gegeven, waaronder door jullie, en ook dat heeft merkbaar geholpen. In Breukelen zit ons hoofdkantoor en in Kudelstaart ons experience center. Daar ontvangen we onze klanten voor het persoonlijke contact; dat is er dus zeker. Mensen kunnen daarheen komen, kennis maken met de auto en een proefrit maken. Dat is in deze tijd natuurlijk niet zo gemakkelijk, maar daarin hebben we wel een modus gevonden. We zijn dus echt niet alleen maar online bereikbaar.”

We zien de laatste tijd wel meer nieuwe Chinese merken bij ons de kop opsteken. Wat maakt Aiways anders?

Klose: “Om te beginnen zijn wij een EV-only startup, waar veel andere debutanten aftakkingen van gevestigde fabrikanten zijn. Wij hebben niet de bagage die zij, zowel Chinese als Europese fabrikanten, meezeulen. Wat ons onderscheidt is dat wij de eerste startup zijn die naar Europa komt. We hebben vorig jaar al wat auto’s verkocht, maar toen werden we afgeremd door covid-19. Dit jaar zullen we onze positie met volle kracht verstevigen. Anders dan andere startups met Europese plannen kennen wij Europa al een beetje. Ook organisatorisch hebben wij een andere insteek. Ik zit nu in ons technisch centrum in München, van waaruit we dit nieuwe merk optimaal kunnen ondersteunen. Dat is wat anders dan zomaar auto’s naar Europa sturen.

Een andere verschil met sommige concurrenten is dat de mensen achter het merk een sterk internationale achtergrond hebben, waardoor ze de kwaliteitseisen kennen die aan een internationaal merk worden gesteld. Dat zie je aan de U5, die alle tests doorstaat, of het nou gaat om de kwaliteitsbeleving of de bouwkwaliteit. Die zijn beide top.”

Wie zijn de Aiways-klanten tot nu toe?

Kassens: “Veel zakelijke klanten natuurlijk, maar zeer zeker ook particulieren. Het mooie van de U5 is dat hij een segment vult dat er nog niet was, deze afmetingen en dit luxeniveau. Met 4,68 meter is het een heel grote auto, waarvan de binnenruimte dankzij het vernieuwende onderstel en accupakket enorm groot is.”

Hoe gaat Aiways die eerste twee letters, artificial intelligence, verdienen?

Kassens: “De U5 beschikt over alle veiligheidssystemen en rijdt autonoom op niveau 2. Aiways werkt er voortdurend aan die systemen te optimaliseren. Binnenkort komt er ook een app waarmee je de status van je auto kunt bijhouden. Wat nu nog niet kan, maar wel gaat komen is dat software-updates over the air worden gedaan.”

Dat doen de meeste merken ook al.

Klose: “Klopt, maar dan slechts de top of the range systemen en alleen in hun duurste modellen. Wij willen alle écht nuttige hulpsystemenj in de betaalbare klasse aanbieden. Ai is overigens ook het Chinese woord voor liefde. Aiways wil autoliefde en liefde voor rijden terugbrengen. Maar de auto zal ook evolueren op een manier dat je niet meer zo nodig zelf wilt rijden, maar van het comfort genieten. Dat past ook bij elektrisch rijden, stil en schoon.”

Service en onderhoud besteden jullie uit. Waarom?

Klose: “We hebben in elk land een gerenommeerde garageformule gezocht. In Duitsland ATU, maar ook in de andere landen. Zodat de klant, hoewel hij zijn auto online heeft gekocht, altijd een adres in de buurt heeft, mocht er iets mis gaan.”

Kassens: “Voor Nederland was Profile een heel logische keuze. Het is een organisatie al tien jaar druk bezig is met onderhoud van auto’s. Natuurlijk met de nadruk op banden, maar Profile heeft ook met veel grote leasemaatschappijen samenwerkingsovereenkomsten om auto’s te mogen onderhouden. Afgelopen jaar hebben ze een grote EV-slag gemaakt en hun monteurs daarin opgeleid. Elke vestiging die onderhoud en garantiewerk voor Aiways doet, heeft diverse gradaties EV-monteurs. Die hebben allemaal een NEN-opleiding gekregen, een elektriciteits-veiligheidsnorm. Elke vestiging heeft een NEN level-4 monteur, die ook met de batterijen mag werken. Dat allemaal was voor ons al reden om voor Profile te kiezen. Bovendien hebben ze een landelijke dekking. Op dit moment zijn elf Profiles servicepunt voor Aiways, bij tien daarvan komen ook een statische showauto en demo’s te staan om een proefrit te maken, onze zogenaamde points of sales. Via onze site kun je zo bij jou in de buurt een proefrit maken en hoef je niet helemaal vanuit Maastricht of Groningen naar Kudelstaart te komen om kennis te maken met Aiways.”

Wat heeft Aiways in zich om door het Nederlandse publiek in het hart te worden gesloten?

Kassens: “Value for money. Dat werkt in Nederland en daarom hebben wij er ook alles aan gedaan om de auto rijklaar onder de € 40.000 te kunnen positioneren. Als je iets vernieuwends en moois brengt, voor een acceptabele prijs, dan staat een Nederlander daar voor open.”

Wat mogen we de komende tijd aan nieuws verwachten van Aiways?

Klose: “Eind dit jaar komt de U6, dus die staat in steen gehouwen. Daarna komt er een groter model, dat met name op de Chinese en wellicht ook de Amerikaanse markt mikt. Dat wordt de U7. We overwegen ook een kleiner model. Voorlopig houden we het op SUV’s, maar in de toekomst kunnen andere modeltypes interessant worden. Een stadsauto zie ik op de korte termijn niet komen. Ik ben het met onze meer gevestigde concurrenten eens dat dit segment economisch gezien lastig wordt. De kosten van de accu’s staan niet in verhouding tot de totaalprijs van zo’n auto. Misschien over een aantal jaren, als de accu-industrie zover is.”

Nu we bij de toekomst zijn aanbeland, tenslotte, waar staat Aiways over tien jaar?

Klose, lachend: “Werelddominantie. Maar serieus: we breiden stap voor stap uit en gaan ons vestigen op elke Europese markt die klaar is voor elektrisch rijden. En daarbuiten. Zoals Israël, waar we net zijn gestart.”

Kassens: “Ik heb er vertrouwen in dat Aiways een belangrijke speler wordt. Als ze de huidige strategie vasthouden, met nieuwe modellen komen en concurrerend geprijsd blijven, geloof ik dat Aiways, wanneer de elektrificatie echt heeft doorgezet, in de merken top-tien kan komen.”

Ambitieus …

Kassens: “Ach, dan denk ik aan Kia. Toen ze met hun Pride kwamen, lachte heel de wereld ze uit. Kijk eens waar ze nu staan.”

Klose: “We zijn nu nog klein, maar zijn op het juiste moment ingestapt. Een paar jaar geleden zou te vroeg zijn geweest. Tesla heeft lastige tijden doorgemaakt; zij hebben het gered, maar veel andere nieuwkomers niet. Wij hebben groeipotentie om in elk geval een van de belangrijkste Chinese EV-merken te worden. Meer algemeen denk ik dat er minder modellen zullen zijn met minder individualisatie, maar meer inhoud op het gebied van software. Onze U5 is daar helemaal klaar voor en loopt daarmee vooruit op veel anderen. Tenslotte is het ook in ons voordeel dat we nog klein zijn. Grote, gevestigde merken zijn veel logger en hebben meer moeite het roer om te gooien dan wij.”