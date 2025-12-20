Slechts zeer weinigen zullen een Opel Meriva hebben gekocht omdat zij de verleiding van zijn vorstelijke acceleratievermogen, zijn uitmuntende bochtgedrag of zijn allesoverheersende uitstraling niet konden weerstaan. Nee zeg, een Meriva koos je vanwege zijn ruime, variabel in te delen interieur en omdat je heel eenvoudig twee van die steeds zwaarder wordende Maxi-Cosi’s op de achterbank kon takelen. Ja, schrijver dezes spreekt uit ervaring. En toen het kleine grut groter werd, veranderde de in twee richtingen verplaatsbare achterbank handig mee. De reiswieg kon bovendien zonder in te klappen achterin. Ideaal, en een tijdelijke knieval aan de emotionele kant van het autobezit was het op zulke momenten best waard. Maar ja, dan moet je dat grut nog wel aan boord zien te krijgen. Lees: uiterlijk om half zeven ’s avonds aankloppen bij de BSO, de buitenschoolse opvang. Want je wil niet dat je een chagrijnige juf met alleen jouw kinderen aantreft in het koude halletje van het verder al donkere kinderdagverblijf.

Helaas niet in Nederland

Maar ja, zo verweerde hij zich, hij had ook maar gewoon een Meriva met 100 stugge diesel-pk’s en geen OPC met 180 hitsige benzine-pk’s! En ook geen lak zo felblauw als politiezwaailichten waardoor iedereen vrij baan voor je maakt! Maar helaas, de juf-van-dienst had nog nooit van een OPC gehoord. Op zich begrijpelijk, want de Nederlandse importeur waagde zich niet aan de snelste versie van de Meriva. In Duitsland kwam deze vrolijkerd de facelift van 2006 luister bijzetten. Het Opel Performance Center had flink zijn best gedaan: dankzij de 1.6-turbomotor haalde de compacte MPV een topsnelheid van 222 km/h. Van 0 naar 100 ging in 8,2 seconden. Hij was rondom verlaagd en had een nieuw afgestemde vering en demping, net als 17-inch lichtmetaal op 205/45-banden. En een beschaafde set spoilers en skirts bovendien. Het gaf de Meriva net dat beetje liefhebber-status dat hij in de ogen van verstandige jonge vaders zo goed kon gebruiken.