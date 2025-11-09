Wat de BMW iX3 kan, kan de nieuwe BMW iX1 straks ook. De nieuwe iX1 van BMW’s veelbelovende Neue Klasse proeft in definitieve vorm namelijk al aan een leven buiten de ontwikkelingskamers. Tijd voor een vooruitblik!

Hebben jullie het allemaal niet meer op een rijtje, AutoWeek?, horen we je denken. De BMW iX1 is toch pas een paar jaar oud? Dat klopt als een zwerende vinger. De BMW X1 en de iX1 geheten elektrische versie daarvan debuteerden samen inderdaad zo’n drieënhalf jaar geleden. Dat was wat. BMW vertaalde het succes van de iX3 toen voor het eerst naar een kleinere en dus goedkopere SUV. En met succes. In zijn eerste volle verkoopjaar werden er in Nederland al bijna 3.500 stuks van geregistreerd en daarmee werd de iX1 in 2023 voor het eerst de populairste nieuwe BMW van ons land. Die titel wist de elektrische SUV in 2024 te behouden en zelfs over de eerste drie kwartalen van dit jaar was de iX1 het zoetste broodje van BMW. Om dat succes vast te houden, ondergaat de iX1 al relatief snel een generatiewissel. Enkel de BMW iX1. De BMW X1, waar het een variant van is, mag er langer tegenaan.

Dat zit zo: de huidige en in Nederland behoorlijk populaire BMW iX1 is nog echt een elektrische versie van de X1 die er ook met verbrandingsmotoren is. Daar deelt hij dus zijn platform mee. Iets soortgelijks zagen we bij grote broer X3 en iX3. Op basis van de in juni gepresenteerde tweede generatie X3 kwam er echter géén elektrische iX3. Dit jaar presenteerde BMW met gepaste bombarie een nieuwe iX3 die volledig op eigen benen stond. Bij de huidige generatie BMW X1 en iX1 kiest BMW er eerder voor om ze van elkaar los te weken.

Los en naast de X1

De nieuwe iX3 was BMW’s eerste model van wat het zijn Neue Klasse noemt. Die SUV introduceerde nieuwe techniek voor toekomstige EV’s, maar ook nieuw BMW-design dat op termijn naar alle modellen doorsijpelt. Inderdaad: ook naar de bestaande BMW X1. Die wordt bij een aanstaande facelift grondig vernieuwd en gaat in die vorm de tweede helft van zijn carrière tegemoet. Dat is het moment waarop de iX1 op basis van de X1 verdwijnt. BMW maakt van de iX1 een eigen model, dat weliswaar als elektrische alternatief voor de X1 fungeert, maar er geen boutje, moertje, stekkertje of snoertje mee deelt. Inderdaad: de BMW iX1 wordt lid van de Neue Klasse-familie.

Technische revolutie

Wat dat voor de BMW iX1 betekent? Een groter bereik, sneller laden, bergen slimme software én een hightech interieur. Voor concrete specificaties is het echter nog veel te vroeg. Van de nieuwe BMW iX3 weten we zelfs pas van één motorversie wat die te bieden heeft. Dat is in elk geval heel wat. Dankzij een 800-volt-platform, een batterijpakket met door BMW zelf ontwikkelde cilindrische cellen met een hogere energiedichtheid en een volledig nieuwe generatie elektromotoren schopt de iX3 het met een 108-kWh-accu tot een bereik van maar liefst 805 kilometer. Een 108-kWh-accu is voor de iX1 vast te groot, net zoals de twee samen 470 pk sterke elektromotoren van de iX3 50 xDrive te potent zijn. De 800-volt-techniek, het hoge DC-laadvermogen van wel 400 kW en efficiëntere elektromotoren kun je in elk geval wél in de iX1 verwachten. Het gaat dus niet zozeer om meer vermogen of grotere accu’s, maar om meer efficiëntie en een groter bereik. Voor de beeldvorming: de huidige iX1 is er als 204 pk sterke achterwielaandrijver met een bereik van 474 kilometer en als 313 pk krachtige vierwielaandrijver, waarmee je tot 438 kilometer ver komt. Daar gaat de nieuwe BMW iX1 ongetwijfeld overheen, terwijl daar misschien wel minder voor nodig is.

Superbreinen

De Neue Klasse-techniek omvat meer dan slechts een nieuwe reeks aandrijflijnen. Ook het complete softwarematige deel eromheen is nieuw. Dankzij afzonderlijke en door BMW als superbreinen omschreven computers die elk een eigen deel van de auto aansturen en er dichtbij zijn geplaatst, moeten talloze processen efficiënter én sneller verlopen: van remingrepen tot de aanpassing van zaken rond de elektromotor, accu’s en zelf de menu’s en de informatie die op de vele schermen worden getoond.

Panoramic Vision

Net als in de BMW iX3 en voor zover bekend alle andere BMW’s is ook in de nieuwe iX1 BMW Panoramic iDrive het toverwoord. Dat is de naam van vrijwel alles wat hier met infotainment en schermen te maken heeft. De aandachttrekker daarbij is BMW Panoramic Vision. Dat is feitelijk een head-up display dat zijn informatie projecteert op een dunne zwarte strook die aan de onderzijde van de voorruit tussen de A-stijlen zit. Het vervangt het traditionele instrumentarium en dat is de reden dat ook de BMW iX1 direct achter het stuurwiel geen scherm krijgt.

Wat uiterlijk betreft zorgt de komst van de nieuwe BMW iX1 niet voor een revolutie, maar wel voor een grote verandering. Hij gaat namelijk behoorlijk op de iX3 lijken, maar is duidelijk een maatje kleiner. Het verschil met de brandstof-X1 wordt niet enorm, omdat die auto bij de aanstaande facelift dus met een vergelijkbaar design wordt overgoten. We verwachten dat BMW de nieuwe iX1 niet voor de tweede helft van 2026 laat zien. Nog even geduld dus.