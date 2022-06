Wartburg 311 (1964) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vraag aan een willekeurig iemand om een automerk uit de voormalige DDR op te noemen en de kans is bijzonder groot dat diegene 'Trabant' zegt. Toch was er ook nog een ander merk actief in het communistische Oost-Duitsland: Wartburg. Deze Wartburg 311 was een van de eerste modellen onder deze merknaam. Dit exemplaar overleefde de tand des tijds, maar heeft nog wel wat liefde nodig.

Een Wartburg 311 kwam nog niet eerder voorbij in deze rubriek. Wat oudere auto's van het merk passeerden wel de revue: de 353 en diens opvolger, de 1.3. Waar die twee modellen allebei een hoekig ontwerp hebben, heeft de 311 veel meer ronde vormen. Smaken verschillen natuurlijk, maar de 311 is daardoor stiekem wel wat beter opgedroogd dan zijn opvolgers. De 311 kwam op de markt in 1956 en hield het vol tot 1965. Wartburg bouwde er behoorlijk wat verschillende varianten van. Het gespotte exemplaar is een sedan, maar je had ook een drie- en vijfdeurs stationwagon, een coupé, een cabriolet en zelfs een pick-upversie.

Hoewel de 311 met een lengte van 4,3 meter geen bijzonder kleine auto is, is het motorblok dat er onder de kap ligt dat wel. Dit is een exemplaar uit 1964, het voorlaatste bouwjaar, wat betekent dat er een 992 cc metende driecilinder onder de kap ligt. Dat blokje levert een vermogen van circa 45 pk aan de voorwielen. De 311 weegt alleen ook rond de 1.000 kilo, dus op snelheid komen duurt wel even. Over snelheid gesproken: de kans is best groot dat dit exemplaar zijn bestaan niet in Oost-Duitsland doorbracht, maar op de autobahn in het vrije westelijke deel. Vanaf 1958 exporteerde Wartburg namelijk ook auto's naar West-Duitsland. Het viel AutoWeek-forumgebruiker 'Afentoe', de uploader van de Wartburg, namelijk ook al op dat er achter de achterruit een sticker zit met de tekst: 'Wir sind ein Volk!'. Walter Ulbricht en consorten hadden het waarschijnlijk niet kunnen waarderen als je met zo'n sticker door hun heilstaat rondreed.

In elk geval is het zeker dat de Wartburg in 1994 werd geïmporteerd naar Nederland. Voor zover bekend heeft hij hier in die periode drie particuliere eigenaren gehad. Ook vermeldt de RDW dat de auto in zijn Nederlandse bestaan geen enkele keer een apk-keurmeester heeft gezien, want de apk-vervaldatum staat nog op 1967. Of dit exemplaar door een keuring heen zou komen, is afgaand op de uiterlijke staat ook nog maar de vraag. Zo ontbreekt de grille en heeft hij geen ruitenwissers. Maar goed, vanwege zijn leeftijd is hij ook niet meer apk-plichtig. Volgens 'Afentoe' zat er een hele tijd een zeil over de auto heen, maar had de eigenaar de Wartburg met het mooie weer onder het doek vandaan gehaald. Aangezien er nog maar weinig Wartburgs over zijn, is dit exemplaar absoluut de moeite van het restaureren waard!

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker Afentoe (Flickr) voor het uploaden van de 311. Zelf een unieke auto gespot? Upload hem dan met minimaal twee foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie je hem dan wel terug in deze rubriek!